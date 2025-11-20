До мурах: хор "Гомін" виконав "Щедрик" та духовний гімн України у Парижі

Зараз український хор "Гомін" перебуває у великому турі містами Європи. Колектив уже виступив у Парижі, де виконав два легендарні музичні твори, від яких мурахи пробігають по шкірі.

Щоб вразити європейську публіку, виконавці заспівали "Щедрик" Миколи Леонтовича та "Молитву за Україну". Виявилось, що за цим вибором ховається важлива історія, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку колективу.

У дописі йдеться, що у 1919 році у Парижі Українська республіканська капела Олександра Кошиця у залі "Salle Gaveau", де днями виступив і хор "Гомін", заспівала "Щедрик" і "Молитву за Україну".

Це – культурна дипломатія у найсильнішому її вимірі: поки вдома точилася боротьба за існування УНР, український голос відкривав світові Україну,

– підкреслюють автори.

З того часу пройшло понад 100 років. І вже у 2025 році "Гомін" виконав твори з репертуару Української республіканської капели у тому самому залі, повторивши історію.

Хор "Гомін" виступив у Парижі: дивіться відео онлайн

Часи змінилися, виклики змінилися, але місія лишилася тією самою: нести світло, гідність і правду про Україну через музику,

– підсумувала команда.

Під час виконання духовного гімну України люди у залі підвелись, деякі з них були одягнуті у вишиванки, що стало символічним моментом. У центрі Європи знову пролунав український голос.

Нагадаємо, що вночі, 19 листопада, російська ракета влучила в житлові будинки у Тернополі. На жаль, десятки людей загинули та постраждали. "Гомін" спільно з онлайн-сервісом продажу квитків TEATR.org.ua вирішили передати 1 мільйон гривень на допомогу жертвам трагедії.

