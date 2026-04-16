Хор ЗСУ заспівав "Смарагдове небо" та інші хіти року на YUNA-2026: захопливе відео
- На церемонії YUNA-2026 Хор ЗСУ виконав мегамікс із популярних хітів, включаючи "Смарагдове небо" та "Не п'яна – закохана".
- Пісня "Смарагдове небо" отримала нагороду "Найкраща пісня", а Alena Omargalieva стала "Найкращою виконавицею".
15 квітня у Палаці "Україна" відбулася ювілейна, 15-та церемонія вручення Національної музичної премії YUNA. Одним із найяскравіших моментів вечора став виступ Хору Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.
Колектив несподівано виконав мегамікс із найпопулярніших хітів року. Про це повідомили в телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула".
Зокрема, хор ЗСУ заспівав композиції "Смарагдове небо", "Додай гучності" та "Не п'яна – закохана". Як зазначили на офіційній сторінці YUNA в інстаграмі, цей номер був спеціально підготовлений для церемонії.
Окрім цього, спеціальні виступи для YUNA-2026 підготували Анна Трінчер, Джамала, Тіна Кароль, KOLA, SHUMEI та інші артисти.
Що відомо про переможців YUNA-2026?
- Пісня "Смарагдове небо" DREVO здобула нагороду в номінації "Найкраща пісня".
- Виконавиця Альона Омаргалієва, яка співає "Не п'яна – закохана", стала "Найкращою виконавицею".
- Нагороду "Найкращий відеокліп" отримала Jerry Heil за роботу "Додай гучності".
- Серед інших переможців – Артем Пивоваров, який здобув три статуетки, а також Кажанна, ADAM & SASHA NOROVA, Ziferblat, TVORCHI та інші.