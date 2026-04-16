Хор ЗСУ заспівав "Смарагдове небо" та інші хіти року на YUNA-2026: захопливе відео

15 квітня у Палаці "Україна" відбулася ювілейна, 15-та церемонія вручення Національної музичної премії YUNA. Одним із найяскравіших моментів вечора став виступ Хору Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України.

Колектив несподівано виконав мегамікс із найпопулярніших хітів року. Про це повідомили в телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула".

Зокрема, хор ЗСУ заспівав композиції "Смарагдове небо", "Додай гучності" та "Не п'яна – закохана". Як зазначили на офіційній сторінці YUNA в інстаграмі, цей номер був спеціально підготовлений для церемонії.

Окрім цього, спеціальні виступи для YUNA-2026 підготували Анна Трінчер, Джамала, Тіна Кароль, KOLA, SHUMEI та інші артисти.

