Хорватський гурт вразив містичним виступом у першому півфіналі Євробачення-2026

У вівторок, 12 травня, офіційно стартувало Євробачення-2026. У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 15 країн. Глядачі вже побачили динамічний та вибуховий виступ Хорватії.

Під номером 3 на головну сцену Відня вийшов етнопоп-гурт LELEK. Про їхній виступ читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Євробачення-2026 стартувало: текстова трансляція першого півфіналу

Колектив у своїй творчості переосмислює слов'янську культурну спадщину. У пісні Andromeda вони звертаються до образу жінки, що прикута до скелі як жертва. Це метафора про людей, що опинилися у безвиході, але зберегли себе.

У номері LELEK використали мотиви традиційних татуювань, що в давні часи служили захистом та стало символом опору. Також під час виступу одну з солісток підвісили у повітрі. Містична постановка у багатьох глядачів викликала мурахи по шкірі.

LELEK – Andromeda: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що цього разу з Україною та Хорватією стався курйоз. Назви українського (LELÉKA) та хорватського (LELEK) гуртів дуже схожі. Деякі єврофани хвилюються, чи не спричинить це плутанини під час голосування.

Що відомо про LELEK?

Колектив створений у 2024 році. До його складу входять п'ятеро учасниць: Інка Вечеріна Перушич, Юдіта Шторга, Коріна Олівія Рогич, Лара Бртан і Марина Рамляк. Вони поєднують елементи традиційної хорватської музики з сучасним звучанням.

LELEK стали популярними в Хорватії після свого дебютного сингла – Tanani Nani. Також їх помітили після виступу на Dora 2025 з піснею The Soul of My Soul, де вони посіли четверте місце. У 2026 році музикантки повернулися на Dora з піснею Andromeda та цього разу здобули перемогу.

У своїй творчості гурт зосереджується на тому, щоб зберігати та переосмислювати слов'янську музичну й культурну спадщину.