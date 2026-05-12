Под номером 3 на главную сцену Вены вышла этнопоп-группа LELEK. Об их выступлении читайте в материале 24 Канала.

Коллектив в своем творчестве переосмысливает славянское культурное наследие. В песне Andromeda они обращаются к образу женщины, прикованной к скале как жертва. Это метафора о людях, оказавшихся в безысходности, но сохранивших себя.

В номере LELEK использовали мотивы традиционных татуировок, что в давние времена служили защитой и стало символом сопротивления. Также во время выступления одну из солисток подвесили в воздухе. Мистическая постановка у многих зрителей вызвала мурашки по коже.

Напомним, что на этот раз с Украиной и Хорватией произошел курьез. Названия украинской (LELÉKA) и хорватской (LELEK) групп очень похожи. Некоторые еврофаны волнуются, не повлечет ли это путаницы во время голосования.

Что известно о LELEK?

Коллектив создан в 2024 году. В его состав входят пятеро участниц: Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк. Они сочетают элементы традиционной хорватской музыки с современным звучанием.

LELEK стали популярными в Хорватии после своего дебютного сингла – Tanani Nani. Также их заметили после выступления на Dora 2025 с песней The Soul of My Soul, где они заняли четвертое место. В 2026 году музыкантки вернулись на Dora с песней Andromeda и на этот раз одержали победу.

В своем творчестве группа сосредотачивается на том, чтобы сохранять и переосмысливать славянское музыкальное и культурное наследие.