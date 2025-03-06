Ексдружина Остапчука показала свою квартиру в елітному районі Києва за 133 тисячі доларів
- Нотаріус Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, показала свою квартиру в елітному київському ЖК "Новопечерські Липки", яку придбала у 2009 році за 133 тисячі доларів.
- Квартира оформлена у пастельних тонах, там є затишна вітальня з книгами та сімейними фотографіями, спальня з великим ліжком і декором, а також світла ванна кімната.
Нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною шоумена Володимира Остапчука, показала свою квартиру. Вона проживає в елітному київському ЖК "Новопечерські Липки".
Горняк придбала квартиру у 2009 році за 133 тисячі доларів. Однак вона зізналася, що мала знижку, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах".
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Квартира Христина Горняк зроблена у пастельних кольорах. Спершу нотаріус показала свою кухню.
Вітальня є доволі затишною. На окремих поличках можна побачити книги, сімейні фотографії, подяки та шеврони від українських захисників.
У спальні Христини Горняк стоїть велике ліжко, біля якого є невеличка тумбочка. Вона задекорувала кімнату картиною та скульптурою, які створив її вітчим, вазонками та квітами.
Ванна кімната також зроблена у світлих кольорах. Там Горняк зберігає різні доглядові засоби.
Христина Горняк показала свою квартиру: дивіться відео онлайн