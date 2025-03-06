Укр Рус
Show24 Українські зірки Ексдружина Остапчука показала свою квартиру в елітному районі Києва за 133 тисячі доларів
6 березня, 20:09
2

Ексдружина Остапчука показала свою квартиру в елітному районі Києва за 133 тисячі доларів

Марія Примич
Основні тези
  • Нотаріус Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, показала свою квартиру в елітному київському ЖК "Новопечерські Липки", яку придбала у 2009 році за 133 тисячі доларів.
  • Квартира оформлена у пастельних тонах, там є затишна вітальня з книгами та сімейними фотографіями, спальня з великим ліжком і декором, а також світла ванна кімната. 

Нотаріус Христина Горняк, яка є колишньою дружиною шоумена Володимира Остапчука, показала свою квартиру. Вона проживає в елітному київському ЖК "Новопечерські Липки".

Горняк придбала квартиру у 2009 році за 133 тисячі доларів. Однак вона зізналася, що мала знижку, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "По хатах"

До слова Тераса з видом на Київ, власне укриття: екссуддя "МастерШеф" Літвінова показала розкішний маєток

Квартира Христина Горняк зроблена у пастельних кольорах. Спершу нотаріус показала свою кухню. 

Коридор у квартирі Горняк / Скриншот з відео 

Столик з речами Христина Горняк / Скриншот з відео 

Кухня у квартирі Горняк / Скриншот з відео 

Вітальня є доволі затишною. На окремих поличках можна побачити книги, сімейні фотографії, подяки та шеврони від українських захисників. 

Вітальня у квартирі Христини / Скриншот з відео

Христина Горняк показала свою вітальню / Скриншот з відео

Затишна вітальня Горняк / Скриншот з відео

У спальні Христини Горняк стоїть велике ліжко, біля якого є невеличка тумбочка. Вона задекорувала кімнату картиною та скульптурою, які створив її вітчим, вазонками та квітами. 

Христина Горняк показала свою спальню / Скриншот з відео

Спальня у квартирі Горняк / Скриншот з відео

Ванна кімната також зроблена у світлих кольорах. Там Горняк зберігає різні доглядові засоби. 

Ванна кімната Христини Горняк / Скриншот з відео 

Горняк показала свою ванну кімнату / Скриншот з відео 

Ванна Горняк / Скриншот з відео 

Христина Горняк показала свою квартиру: дивіться відео онлайн