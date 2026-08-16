Зірка "Спіймати Кайдаша" Христина Корчинська вперше стала мамою і показала ніжні фото з малям

Сталася подія, про яку Христина Корчинська і її чоловік Яніс Корчинський не поспішали повідомляти публічно. У сім’ї відбулося поповнення.

Вже деякий час українська акторка театру й кіно Христина Корчинська перебуває в новому статусі – зірка стала мамою. Радісною новиною зірка "Спіймати Кайдаша" поділилась в інстаграмі.

Вже тиждень, як ми мама і тато. Дякую тобі, наше маленьке диво,

– написала щаслива Христина в соцмережах.

Зірка серіалу поки не розкриває багатьох подробиць, як-от імені дитини, але опублікувала перше фото з прогулянки з малям, а також бірку з пологового. Так, дитина подружжя Корчинських з'явилася на світ у Коломийському пологовому будинку 7 серпня. Пара стала батьками донечки.

Увагу привернуло те, якою міцною народилася дівчинка – зростом 58 сантиметрів і вагою понад 4 кілограми. У мережі артистку вже вітають із народженням дитини та бажають щасливого материнства.



Христина Корчинська народила дитину / Фото з інстаграму акторки

Згодом в мережі з'явились світлини з першими солодкими моментами батьківства для Христини і Яніса, які поширив Національний театр Франка. На оприлюднених кадрах видно, що акторка проводить перші дні з немовлям у теплій родинній атмосфері.



Зірка "Спіймати Кайдаша" Христина Корчинська з донькою / Фото з інстаграму акторки



Яніс і Христина Корчинські насолоджуються батьківством / Фото з інстаграму Національного театру Франка

Тим часом Ольга Харлан, яка лише кілька місяців тому також народила доньку, поділилась, що досвід материнства виявився не найпростішим для неї.