Вже деякий час українська акторка театру й кіно Христина Корчинська перебуває в новому статусі – зірка стала мамою. Радісною новиною зірка "Спіймати Кайдаша" поділилась в інстаграмі.
Вже тиждень, як ми мама і тато. Дякую тобі, наше маленьке диво,
– написала щаслива Христина в соцмережах.
Зірка серіалу поки не розкриває багатьох подробиць, як-от імені дитини, але опублікувала перше фото з прогулянки з малям, а також бірку з пологового. Так, дитина подружжя Корчинських з'явилася на світ у Коломийському пологовому будинку 7 серпня. Пара стала батьками донечки.
Увагу привернуло те, якою міцною народилася дівчинка – зростом 58 сантиметрів і вагою понад 4 кілограми. У мережі артистку вже вітають із народженням дитини та бажають щасливого материнства.
Христина Корчинська народила дитину / Фото з інстаграму акторки
Згодом в мережі з'явились світлини з першими солодкими моментами батьківства для Христини і Яніса, які поширив Національний театр Франка. На оприлюднених кадрах видно, що акторка проводить перші дні з немовлям у теплій родинній атмосфері.
Зірка "Спіймати Кайдаша" Христина Корчинська з донькою / Фото з інстаграму акторки
Яніс і Христина Корчинські насолоджуються батьківством / Фото з інстаграму Національного театру Франка
Тим часом Ольга Харлан, яка лише кілька місяців тому також народила доньку, поділилась, що досвід материнства виявився не найпростішим для неї.