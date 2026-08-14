Про свій досвід материнства Харлан написала в Threads. Вона зізналася, що перші два місяці виявилися для неї непростими, однак водночас принесли найбільше щастя та любові.
Ольга Харлан поділилася, що без допомоги рідних і друзів їй було б дуже складно впоратися з новими обов'язками.
Дякую бабусі й дідусю, а також друзям,
– написала фехтувальниця.
За її словами, тепер навіть звичайні речі на кшталт душу, догляду за собою чи розчісування волосся потребують окремого планування.
Я не думала, що це можливо: за 5 хвилин можна прийняти душ, вмитися, нанести хоч якийсь догляд на обличчя, причесати волосся, ну і просто подивитися в дзеркало,
– поділилася Ольга.
Також Харлан зізналася, що перестала орієнтуватися в днях тижня, а шість годин безперервного сну вночі тепер здаються їй розкішшю. Через брак часу вона переважно надсилає аудіоповідомлення.
Окремо спортсменка розповіла про фізичний стан після пологів: "Моє тіло все ще почувається так, наче по ньому проїхалися катком. Над цим уже почала працювати, і це капець як боляче".
Водночас усі ці труднощі, як зазначила Харлан, не зрівняються з тими емоціями, які вона відчуває після народження доньки.
До цього я ніколи не відчувала більшого щастя і любові. Хоча зрозуміла це в першу ж секунду, як побачила нашу донечку,
– підкреслила Ольга.
Ольга Харлан висловилась про материнство / Скриншот з Threads
Напередодні Ольга Харлан вперше показала обличчя донечки публіці.