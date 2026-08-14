О своем опыте материнства Харлан написала в Threads. Она призналась, что первые два месяца оказались для нее непростыми, но в то же время принесли ей больше всего счастья и любви.

Ольга Харлан поделилась, что без помощи родных и друзей ей было бы очень сложно справиться с новыми обязанностями.

Спасибо бабушке и дедушке, а также друзьям,

– написала фехтовальщица.

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По ее словам, теперь даже обычные вещи, такие как душ, уход за собой или расчесывание волос, требуют отдельного планирования.

Я не думала, что это возможно: за 5 минут можно принять душ, умыться, нанести хоть какое-то средство по уходу за лицом, причесать волосы, ну и просто посмотреть в зеркало,

– поделилась Ольга.

Также Харлан призналась, что перестала ориентироваться в днях недели, а шесть часов непрерывного сна ночью теперь кажутся ей роскошью. Из-за нехватки времени она в основном отправляет аудиосообщения.

Отдельно спортсменка рассказала о физическом состоянии после родов: "Мое тело до сих пор чувствует себя так, как будто по нему проехались катком. Над этим уже начала работать, и это чертовски больно".

В то же время все эти трудности, как отметила Харлан, не сравнятся с теми эмоциями, которые она испытывает после рождения дочери.

До этого я никогда не испытывала большего счастья и любви. Хотя поняла это в первую же секунду, как только увидела нашу дочку,

– подчеркнула Ольга.

Ольга Харлан высказалась о материнстве / Скриншот из Threads

Накануне Ольга Харлан впервые показала лицо дочери публике.