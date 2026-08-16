Уже некоторое время украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская находится в новом статусе – знаменитось стала мамой. Радостной новостью звезда фильма "Поймать Кайдаша" поделилась в инстаграме.

Уже неделю, как мы мама и папа. Спасибо тебе, наше маленькое чудо,

– написала счастливая Кристина в соцсетях.

Звезда сериала пока не раскрывает многих подробностей, таких как имя ребенка, но опубликовала первое фото с прогулки с малышом, а также бирку из роддома. Так, ребенок супругов Корчинских появился на свет в Коломыйском роддоме 7 августа. Пара стала родителями девочки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Внимание привлекло то, какой крепкой родилась девочка – ростом 58 сантиметров и весом более 4 килограммов. В сети артистку уже поздравляют с рождением ребенка и желают счастливого материнства.



Кристина Корчинская родила ребенка / Фото из инстаграма актрисы

Впоследствии в сети появились фотографии с первыми трогательными моментами родительства для Кристины и Яниса, которые распространил Национальный театр Франко. На опубликованных кадрах видно, что актриса проводит первые дни с младенцем в теплой семейной атмосфере.



Звезда "Поймать Кайдаша" Кристина Корчинская с дочерью / Фото из инстаграма актрисы



Янис и Кристина Корчинские наслаждаются родительством / Фото из инстаграма Национального театра Франко

Между тем Ольга Харлан, которая всего несколько месяцев назад также родила дочь, поделилась, что опыт материнства оказался для нее не самым простым.