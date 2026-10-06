Христина Соловій показала рідкісні фото з батьками: який вони мають вигляд
Співачка Христина Соловій поділилася осінніми моментами з життя та показала, як проводить останні теплі дні 2026 року.
В інстаграмі артистка опублікувала серію атмосферних кадрів із відпочинку, а також показала свою маму та батька.
Схоже, співачка вирішила скористатися теплою погодою сповна: вона купалася в осінньому озері, пила лавандовий чай, збирала останню малину та спостерігала за природою навколо.
Христина Соловій показала атмосферні кадри / Фото з інстаграму артистки
Не обійшлося і без сімейних фото. Зокрема, співачка показала свою маму Олександру Стефанівну. На одному зі знімків вони разом позують на пляжі, насолоджуючись теплим осіннім днем.
Ще на одному фото Христина та її мама позують серед різнокольорових гарбузів.
Окрім того, артистка в інстаграм-сторіс показала рідкісне фото своїх батьків. На ньому її мама та тато разом позують на природі.
Відомо, що Христина Соловій виросла в родині хорових диригентів. Саме батьки свого часу прищепили їй любов до співу та музичного мистецтва.
До слова, раніше Ірина Федишин показала фото зі своєю мамою, і шанувальники не могли не звернути увагу на їхню схожість.