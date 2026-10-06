Христина Соловій показала рідкісні фото з батьками: який вони мають вигляд

Співачка Христина Соловій поділилася осінніми моментами з життя та показала, як проводить останні теплі дні 2026 року.

В інстаграмі артистка опублікувала серію атмосферних кадрів із відпочинку, а також показала свою маму та батька.

Схоже, співачка вирішила скористатися теплою погодою сповна: вона купалася в осінньому озері, пила лавандовий чай, збирала останню малину та спостерігала за природою навколо.

Христина Соловій показала атмосферні кадри / Фото з інстаграму артистки

Не обійшлося і без сімейних фото. Зокрема, співачка показала свою маму Олександру Стефанівну. На одному зі знімків вони разом позують на пляжі, насолоджуючись теплим осіннім днем.

Христина Соловій з мамою / Фото з інстаграму співачки

Ще на одному фото Христина та її мама позують серед різнокольорових гарбузів.

Христина Соловій з мамою / Фото з інстаграму артистки

Окрім того, артистка в інстаграм-сторіс показала рідкісне фото своїх батьків. На ньому її мама та тато разом позують на природі.

Христина Соловій показала маму й тата / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що Христина Соловій виросла в родині хорових диригентів. Саме батьки свого часу прищепили їй любов до співу та музичного мистецтва.

До слова, раніше Ірина Федишин показала фото зі своєю мамою, і шанувальники не могли не звернути увагу на їхню схожість.