В инстаграме артистка опубликовала серию атмосферных снимков с отдыха, а также показала своих маму и папу.
Похоже, певица решила в полной мере насладиться теплой погодой: она купалась в осеннем озере, пила лавандовый чай, собирала последнюю малину и наблюдала за окружающей природой.
Кристина Соловий показала атмосферные кадры / Фото из инстаграма артистки
Не обошлось и без семейных фото. В частности, певица показала свою маму Александру Стефановну. На одном из снимков они вместе позируют на пляже, наслаждаясь теплым осенним днем.
Кристина Соловий с мамой / Фото из инстаграма певицы
Еще на одном фото Кристина и ее мама позируют среди разноцветных тыкв.
Кристина Соловий с мамой / Фото из инстаграма артистки
Кроме того, артистка в инстаграм-сторис показала редкое фото своих родителей. На нем ее мама и папа вместе позируют на природе.
Кристина Соловий показала маму и папу / Скриншот из инстаграм-сторис
Известно, что Кристина Соловий выросла в семье хоровых дирижеров. Именно родители в свое время привили ей любовь к пению и музыкальному искусству.
К слову, ранее Ирина Федишин опубликовала фото со своей мамой, и поклонники не могли не обратить внимание на их сходство.