Понад мільйон гривень: Христина Соловій зізналася, чи віддала борг Святославу Вакарчуку

Христина Соловій винна своєму колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тисяч доларів. Про борг стало відомо ще в липні минулого року, тоді співачка пояснювала, що не може віддати всю суму відразу.

Через рік Христина поділилася, чи вдалося погасити борг. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

Зараз співачка зізналася, що поки не повернула кошти Святославу Вакарчуку, але налаштована це зробити.

Я все віддам. Навряд чи він чекає, але, думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму… Я буду вдячна йому до кінця свого життя. Я не придумала поки як віддячити так, щоб його це вразило, але це обов'язок станеться,

– поділилась Христина Соловій.

В інтерв'ю Еммі Антонюк на ютуб-каналі "Це ніхто не буде дивитися" Соловій зазначила, що немає вимоги до термінового погашення боргу.

Зауважимо, що за сьогоднішнім курсом 27 тисяч доларів – це понад 1,14 мільйона гривень.

Чому Христина Соловій має борг перед Вакарчуком?