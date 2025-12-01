Понад мільйон гривень: Христина Соловій зізналася, чи віддала борг Святославу Вакарчуку
- Христина Соловій винна своєму колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тисяч доларів, але поки не повернула ці кошти.
- Святослав Вакарчук протягом десяти років підтримував Христину Соловій фінансово для реалізації її творчих проєктів, і після завершення контракту вона має повернути використані кошти.
Христина Соловій винна своєму колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку 27 тисяч доларів. Про борг стало відомо ще в липні минулого року, тоді співачка пояснювала, що не може віддати всю суму відразу.
Через рік Христина поділилася, чи вдалося погасити борг. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
Зараз співачка зізналася, що поки не повернула кошти Святославу Вакарчуку, але налаштована це зробити.
Я все віддам. Навряд чи він чекає, але, думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму… Я буду вдячна йому до кінця свого життя. Я не придумала поки як віддячити так, щоб його це вразило, але це обов'язок станеться,
– поділилась Христина Соловій.
В інтерв'ю Еммі Антонюк на ютуб-каналі "Це ніхто не буде дивитися" Соловій зазначила, що немає вимоги до термінового погашення боргу.
Зауважимо, що за сьогоднішнім курсом 27 тисяч доларів – це понад 1,14 мільйона гривень.
Чому Христина Соловій має борг перед Вакарчуком?
- Святослав протягом десяти років був продюсером Соловій і підтримував співачку фінансово для реалізації її творчих проєктів – кліпів, записів пісень та інших робіт.
- Їхня співпраця завершилася у жовтні 2023 року, коли закінчився контракт.
- Після розірвання контракту Христина має повернути ті кошти, які використовувала під час роботи під продюсерством Вакарчука.