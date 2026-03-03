Христина Соловій здійснила мрію азовця, який пережив 3,5 роки російського полону

Боєць "Азову" Назарій Красовський, який провів у російському полоні три з половиною роки та нині перебуває на реабілітації в Центрі UNBROKEN, здійснив свою особливу мрію – виступив на одній сцені з Христиною Соловій.

Цей зворушливий момент стався під час гала-вечора "Дякую. Світло, яке лікує". Відео їхнього спільного виступу опублікували на офіційній сторінці UNBROKEN в інстаграмі.

Цікаво Хто така Нателла Крапівіна, яка російською оголосила про новий сезон "Орла і Решки"

Христина Соловій та Назарій Красовський разом виконали пісню "Хто, як не ти?". Після виступу зал підтримав артистів бурхливими оплесками. Тоді Христина звернулася до воїна зі словами вдячності.

Це найкращі люди із нас і саме завдяки їм ми живемо, існуємо, робимо те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Дякую тобі за все!,

– промовила Соловій, стоячи перед захисником на колінах.

Для довідки! Гала-вечір "Дякую. Світло, яке лікує", організований UNBROKEN, об’єднав меценатів, партнерів і друзів центру реабілітації, які щодня підтримують українських важкопоранених військових на шляху до подолання їхніх травм, як зазначили на сайті ЛМР.

Що відомо про Назарія Красовського?