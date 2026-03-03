Христина Соловій здійснила мрію азовця, який пережив 3,5 роки російського полону
- Боєць "Азову" Назарій Красовський, який провів у російському полоні 3,5 роки, виступив із Христиною Соловій на гала-вечорі UNBROKEN.
- Після звільнення в серпні 2025 року Назарій проходить реабілітацію в Центрі UNBROKEN через серйозну травму хребта, отриману в полоні.
Боєць "Азову" Назарій Красовський, який провів у російському полоні три з половиною роки та нині перебуває на реабілітації в Центрі UNBROKEN, здійснив свою особливу мрію – виступив на одній сцені з Христиною Соловій.
Цей зворушливий момент стався під час гала-вечора "Дякую. Світло, яке лікує". Відео їхнього спільного виступу опублікували на офіційній сторінці UNBROKEN в інстаграмі.
Христина Соловій та Назарій Красовський разом виконали пісню "Хто, як не ти?". Після виступу зал підтримав артистів бурхливими оплесками. Тоді Христина звернулася до воїна зі словами вдячності.
Це найкращі люди із нас і саме завдяки їм ми живемо, існуємо, робимо те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Дякую тобі за все!,
– промовила Соловій, стоячи перед захисником на колінах.
Для довідки! Гала-вечір "Дякую. Світло, яке лікує", організований UNBROKEN, об’єднав меценатів, партнерів і друзів центру реабілітації, які щодня підтримують українських важкопоранених військових на шляху до подолання їхніх травм, як зазначили на сайті ЛМР.
Що відомо про Назарія Красовського?
- 30-річний військовослужбовець родом із Києва.
- До лав "Азову" він приєднався у 2020 році. Початок повномасштабного вторгнення зустрів під Маріуполем, а у квітні 2022 року, після оточення "Азовсталі", разом із гарнізоном виконав наказ і вийшов у полон.
- Перебуваючи в неволі, Назарій не полишав творчості – він видряпував вірші на шматочку мила, а згодом, коли з'являлася можливість, переносив їх на папір.
- Після трьох із половиною років полону його звільнили в серпні 2025 року. У російській неволі військовий зазнав серйозної травми хребта. Нині він проходить комплексну реабілітацію в Центрі UNBROKEN: працює з фізичним та ерготерапевтом, а також отримує психологічну підтримку.