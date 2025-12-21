Не лише Нікітюк і Притула: українські зірки, які стали батьками у 2025 році
- У 2025 році багато українських зірок стали батьками, серед них Василь Вірастюк, Позитив, Катерина Горностай, Валерія Гузема, Михайло Матюхін, Анна Кошмал, Іннеса Грицаєнко, Алла Волкова, Андрій Чорновол, SLAVIA, Павло Текучев, Леся Нікітюк, Сергій Притула, Тайлер Андерсон, СолоХа, Володимир Ращук, ROXOLANA та Євген Синельников.
- Ці зірки народили як перших дітей, так і чергових, зокрема, Вірастюк уп'яте став батьком, а Притула вчетверте, народжувалися як хлопчики, так і дівчатка, з різноманітними іменами.
У 2025 році багатьох українських зірок вітали з поповненням у сім'ї. У когось народився первісток, а інші не перший раз відчули радість батьківства та материнства.
У матеріалі 24 Каналу читайте про українських зірок, які стали батьками цьогоріч. Серед них, зокрема, телеведуча Леся Нікітюк, волонтер Сергій Притула та актор Володимир Ращук.
Українські зірки, які стали батьками у 2025 році
Василь Вірастюк
На початку 2025 року володар титулів "Найсильніша людина України" і "Найсильніша людина світу" Володимир Вірастюк уп'яте став батьком. У спортсмена та його коханої народився син Ярослав.
Позитив
У співака Позитива і танцівниці Юлії Сахневич народилася донька, яку подружжя назвало Марією. Це перша дитина для обох.
Катерина Горностай
Цьогоріч режисерка Катерина Горностай вперше стала мамою. Вона народила сина напередодні світової прем'єри українського фільму "Стрічка часу" на Берлінському кінофестивалі.
Валерія Гузема
Наприкінці березня дизайнерка Валерія Гузема поділилась радісною звісткою – вона втретє стала мамою. Жінка народила доньку Вів'єн від свого чоловіка, авіатора Тимура Фаткулліна.
Михайло Матюхін
Учасник театрально-музичного гурту Schmalgauzen Михайло Матюхін та акторка Оксана Жданова стали батьками донечки.
Анна Кошмал
11 березня акторка Анна Кошмал удруге стала мамою. У неї народилася донька Софія.
Іннеса Грицаєнко
Цьогоріч уперше стала мамою співачка Інесса Грицаєнко. 31 березня на світ з'явилася дівчинка.
Алла Волкова
1 квітня стендап-комікеса Алла Волкова повідомила, що народила первістка.
Андрій Чорновол
20 квітня, на Великдень, телеведучий Андрій Чорновол став батьком утретє. Його дружина Альона народила дівчину, яку подружжя назвало Амелі.
SLAVIA
8 червня, на свято Трійці, у співачки SLAVIA та бізнесмена Андрія Павлюка народився син Лев.
Павло Текучев
Наприкінці червня актор Павло Текучев поділився, що вперше став батьком. Його дружина Ангеліна народила сина. Подружжя назвало хлопчика Матвієм.
Леся Нікітюк
15 червня Леся Нікітюк народила первістка від свого обранця, військового Дмитра Бабчука. Вагітність телеведуча приховувала. Восени пара похрестила сина Оскара.
Сергій Притула
На початку серпня Сергій Притула шокував звісткою, що став батьком учетверте. У волонтера та його дружини Катерини народився син, якого вони назвали Марко.
Тайлер Андерсон
Автор ютуб-каналу Geek Journal Тайлер Андерсон (Олексій Шкробанець) також цьогоріч став батьком.
СолоХа
20 серпня співачка СолоХа повідомила, що втретє стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Акім.
Володимир Ращук
5 жовтня актор та військовий Володимир Ращук удруге став батьком. Його дружина, акторка Вікторія Білан, народила сина Ярему.
ROXOLANA
5 листопада співачка ROXOLANA оголосила, що вперше стала мамою. На світ з'явилася дівчинка Софія.
Євген Синельников
У колишнього ведучого тревел-шоу "Орел і Решка" Євгена Синельникова народилася донька. Режисер та його дружина Наталія назвали дівчинку Марією.