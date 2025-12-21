Не только Никитюк и Притула: украинские звезды, которые стали родителями в 2025 году
- В 2025 году многие украинские звезды стали родителями, среди них Василий Вирастюк, Позитив, Екатерина Горностай, Валерия Гузема, Михаил Матюхин, Анна Кошмал, Иннеса Грицаенко Грицаенко, Алла Волкова, Андрей Черновол, SLAVIA, Павел Текучев, Леся Никитюк, Сергей Притула, Тайлер Андерсон, СолоХа, Владимир Ращук, ROXOLANA и Евгений Синельников.
- Эти звезды родили как первых детей, так и очередных, в частности, Вирастюк в пятый раз стал отцом, а Притула в четвертый раз, рождались как мальчики, так и девочки, с разнообразными именами.
В 2025 году многих украинских звезд поздравляли с пополнением в семье. У кого-то родился первенец, а другие не первый раз ощутили радость отцовства и материнства.
В материале 24 Канала читайте об украинских звездах, которые стали родителями в этом году. Среди них, в частности, телеведущая Леся Никитюк, волонтер Сергей Притула и актер Владимир Ращук.
Украинские звезды, которые стали родителями в 2025 году
Василий Вирастюк
В начале 2025 года обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" Владимир Вирастюк в пятый раз стал отцом. У спортсмена и его возлюбленной родился сын Ярослав.
Позитив
У певца Позитива и танцовщицы Юлии Сахневич родилась дочь, которую супруги назвали Марией. Это первый ребенок для обоих.
Екатерина Горностай
В этом году режиссер Екатерина Горностай впервые стала мамой. Она родила сына накануне мировой премьеры украинского фильма "Лента времени" на Берлинском кинофестивале.
Валерия Гузема
В конце марта дизайнер Валерия Гузема поделилась радостной вестью – она в третий раз стала мамой. Женщина родила дочь Вивьен от своего мужа, авиатора Тимура Фаткуллина.
Михаил Матюхин
Участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин и актриса Оксана Жданова стали родителями дочери.
Анна Кошмал
11 марта актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь София.
Иннесса Грицаенко
В этом году впервые стала мамой певица Инесса Грицаенко. 31 марта на свет появилась девочка.
Алла Волкова
1 апреля стендап-комикеса Алла Волкова сообщила, что родила первенца.
Андрей Черновол
20 апреля, на Пасху, телеведущий Андрей Черновол стал отцом в третий раз. Его жена Алена родила девочку, которую супруги назвали Амели.
SLAVIA
8 июня, на праздник Троицы, у певицы SLAVIA и бизнесмена Андрея Павлюка родился сын Лев.
Павел Текучев
В конце июня актер Павел Текучев поделился, что впервые стал отцом. Его жена Ангелина родила сына. Супруги назвали мальчика Матвеем.
Леся Никитюк
15 июня Леся Никитюк родила первенца от своего избранника, военного Дмитрия Бабчука. Беременность телеведущая скрывала. Осенью пара покрестила сына Оскара.
Сергей Притула
В начале августа Сергей Притула шокировал известием, что стал отцом в четвертый раз. У волонтера и его жены Екатерины родился сын, которого они назвали Марко.
Тайлер Андерсон
Автор ютуб-канала Geek Journal Тайлер Андерсон (Алексей Шкробанец) также в этом году стал отцом.
СолоХа
20 августа певица СолоХа сообщила, что в третий раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Аким.
Владимир Ращук
5 октября актер и военный Владимир Ращук во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына Ярему.
ROXOLANA
5 ноября певица ROXOLANA объявила, что впервые стала мамой. На свет появилась девочка София.
Евгений Синельников
У бывшего ведущего тревел-шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова родилась дочь. Режиссер и его жена Наталья назвали девочку Марией.