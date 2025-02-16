Замість Мішиної: хто стане новою ведучою шоу "Я люблю Україну"

Телеканал ТЕТ нарешті розкрив ім'я нової ведучої шоу "Я люблю Україну". Вона замінить Ксенію Мішину, яка покинула проєкт після чотирьох сезонів.

Так, новою ведучою "Я люблю Україну" буде популярна акторка театру та кіно й зірка серіалу "Встигнути до 30". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку каналу ТЕТ.

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Ім'я нової ведучою шоу "Я люблю Україну" – Дар'я Петрожицька. Відома акторка приєднається до капітанів проєкту Олександра Педана та Юрія Ткача вже цієї весни. Разом вони будуть перевіряти зірок на знання України. Як відомо, це буде дебют Дар'ї як ведучої.

Для мене це абсолютний вихід з зони комфорту, тому що все ж таки легше бути персонажем, ніж собою. Але я відчуваю, як мене всі підтримують, і це класно. Компанія у нас весела,

– зауважила Петрожицька.

Глядачі позитивно сприйняли новину. Вони написали про це в коментарях під дописом про нову ведучу "Я люблю Україну".

"Тепер хочеться подивитись тільки через красуню ведучу, у якої прекрасна українська";

"Чудова новина";

"Неочікувано, але ми безмежно раді, що новою ведучою стала саме Даша";

"Це шоу мені подобається тепер ще більше";

"Клас. Чекаємо";

"Вау. Це крута новина".

Нагадаємо, попередня ведуча шоу Ксенія Мішина залишила проєкт після скандалу, пов'язаного з її російськомовним інтерв'ю, яке викликало обурення громадськості.