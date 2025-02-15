Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Наше радіо". Спеціальний випуск шоу "Хто у топі" з Кароль записали до Дня закоханих.

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Я називаю тобі відомих чоловіків, а ти кажеш, чи є у них шанси запросити тебе на побачення, чи ні,

– звернувся до Тіни Кароль ведучий Андрій Чорновол.

Тіна Кароль трохи засоромилася, коли ведучий спитав, чи пішла б вона на побачення з актором Тарасом Цимбалюком. Однак Чорновол зауважив – по очах видно, що хотіла б.

Цікаво, що з молдовським музикантом Даном Баланом, з яким їй довгий час приписували роман, співачка не пішла б на побачення. Також шансів немає у співака Parfeniuk.

З ким Тіна Кароль пішла б на побачення

До речі, Андрій Чорновол запитав у Кароль, чи пішла б вона на побачення з учасниками гурту Ziferblat, які цьогоріч перемогли на Національному відборі на Євробачення, де артистка була музичною продюсеркою. Однак співачка лише сказала, що з ними може обговорити творчі питання.

В учасників гурту MOLODI, Вані та Кирила, військовослужбовця і телеведучого Даніела Салема, актора Євгена Яновича також немає шансів запросити Тіну Кароль на побачення.

Ти сказав, що ми проводимо 14 лютого разом, що побачення, ти подякував мені. Такий чемний, гарний хлопець, одягнув окуляри, гарно пахнеш, все таке. Ти мені якихось чоловіків пропонуєш, ти нормальний взагалі?,

– звернулась до ведучого Кароль.

Так, Тіна погодилася піти на побачення з Андрієм Чорноволом.