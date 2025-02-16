Так, новой ведущей "Я люблю Украину" будет популярная актриса театра и кино и звезда сериала "Успеть до 30". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу канала ТЕТ.

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Имя новой ведущей шоу "Я люблю Украину" – Дарья Петрожицкая. Известная актриса присоединится к капитанам проекта Александру Педану и Юрию Ткачу уже этой весной. Вместе они будут проверять звезд на знание Украины. Как известно, это будет дебют Дарьи как ведущей.

Для меня это абсолютный выход из зоны комфорта, потому что все же легче быть персонажем, чем собой. Но я чувствую, как меня все поддерживают, и это классно. Компания у нас веселая,

– отметила Петрожицкая.

Зрители положительно восприняли новость. Они написали об этом в комментариях под постом о новой ведущей "Я люблю Украину".

"Теперь хочется посмотреть только из-за красавицы ведущей, у которой прекрасный украинский";

"Замечательная новость";

"Неожиданно, но мы рады, что новой ведущей стала именно Даша";

"Это шоу мне нравится теперь еще больше";

"Класс. Ждем";

"Вау. Это крутая новость".

Напомним, предыдущая ведущая шоу Ксения Мишина покинула проект после скандала, связанного с ее русскоязычным интервью, которое вызвало возмущение общественности.