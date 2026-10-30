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30 жовтня, 00:47
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Зіркові діти, які померли раніше за своїх знаменитих батьків

Софія Бройтман

Нещодавно світ сколихнула новина про смерть 27-річного Преслі Гербера – єдиного сина Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. На жаль, у світовому шоубізнесі є й інші відомі батьки, яким довелося пережити власних дітей.

Ці історії ще раз нагадують, що за зірковим статусом ховається звичайна людина зі своїми радощами та втратами.

Сінді Кроуфорд – син Преслі Гербер

Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. Як і його знаменита мама та молодша сестра Кая, він обрав модельний бізнес і співпрацював з відомими брендами.

Але протягом останніх 10-ти років хлопець боровся із залежністю. 20 вересня 2026 року Преслі помер у віці 27 років. Причину смерті поки офіційно не називали. Для Сінді та Ренді це стала важка сімейна втрата.


Преслі Гербер / Фото з його інстаграму 

Джон Траволта – син Джетт

Старший син Джона Траволти та Келлі Престон – Джетт – помер у січні 2009 року. Хлопцеві було лише 16 років. Трагедія сталася під час сімейного відпочинку на Багамах. У Джетта стався напад, після якого він упав у ванній кімнаті та зазнав смертельної травми.


Джон Траволта із сином Джеттом /Фото із соцмереж актора 

Ерік Клептон – син Конор

Одна з найтрагічніших історій пов’язана зі смертю сина британського музиканта Еріка Клептона. У 1991 році його чотирирічний син Конор загинув у Нью-Йорку, випавши з вікна квартири у багатоповерхівці.

Після смерті хлопчика артист на певний час відійшов від публічного життя. Згодом пережите відобразилося в його пісні Tears in Heaven.

Eric Clapton – Tears In Heaven: слухати онлайн 

Сильвестр Сталлоне – син Сейдж

Сейдж Сталлоне був старшим сином Сильвестра Сталлоне та Саші Чак. Він теж працював у кіно та знявся разом із батьком у фільмах "Роккі 5" та "Денне світло".

У липні 2012 року Сейджа знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 36 років. Пізніше було встановлено, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця, а не передозування, як спочатку припускали ЗМІ.


Сильвестр Сталлоне та його син Сейдж / Фото з інстаграму john_ramboo10

Хто ще зі знаменитостей пережив своїх дітей?

  • Ліза Марі Преслі – Бенджамін Кіо. Її єдиний син помер у 2020 році у віці 27 років. Причина смерті – самогубство.
  • Нік Кейв – Артур Кейв. 15-річний син музиканта загинув у 2015 році від травм після падіння зі скелі поблизу Брайтона.
  • Нік Кейв – Джетро Лазенбі. Старший син співака помер у 2022 році у віці 31 року. Причину його смерті родина публічно не повідомляла.
  • Реджина Кінг – Ян Александер-молодший. Єдиний син акторки помер у 2022 році, через кілька днів після свого 26-річчя. Причина смерті – самогубство.
  • Майк Тайсон – Ексодус Тайсон. Чотирирічна донька боксера загинула у 2009 році внаслідок нещасного випадку: дівчинка заплуталася у шнурі тренажера.
  • Шинейд О'Коннор – Шейн О'Коннор. 17-річний син співачки помер у 2022 році. Пізніше стало відомо, що це було самогубство.
  • Анна Ніколь Сміт – Деніел Сміт. 20-річний син моделі помер у 2006 році від смертельного поєднання лікарських препаратів із забороненими речовинами.
  • Пол Ньюман – Скотт Ньюман. Єдиний син актора помер у 1978 році у віці 28 років від випадкового передозування алкоголем і заборонених речовин.
  • Пірс Броснан – Шарлотта Броснан. Прийомна донька актора померла у 2013 році у віці 41 року від раку яєчників.
  • Тіна Тернер – Крейг Тернер. Старший син співачки помер у 2018 році у 59-річному віці внаслідок самогубства.

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