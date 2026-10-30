Зіркові діти, які померли раніше за своїх знаменитих батьків
Нещодавно світ сколихнула новина про смерть 27-річного Преслі Гербера – єдиного сина Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. На жаль, у світовому шоубізнесі є й інші відомі батьки, яким довелося пережити власних дітей.
Ці історії ще раз нагадують, що за зірковим статусом ховається звичайна людина зі своїми радощами та втратами.
Сінді Кроуфорд – син Преслі Гербер
Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. Як і його знаменита мама та молодша сестра Кая, він обрав модельний бізнес і співпрацював з відомими брендами.
Але протягом останніх 10-ти років хлопець боровся із залежністю. 20 вересня 2026 року Преслі помер у віці 27 років. Причину смерті поки офіційно не називали. Для Сінді та Ренді це стала важка сімейна втрата.
Преслі Гербер / Фото з його інстаграму
Джон Траволта – син Джетт
Старший син Джона Траволти та Келлі Престон – Джетт – помер у січні 2009 року. Хлопцеві було лише 16 років. Трагедія сталася під час сімейного відпочинку на Багамах. У Джетта стався напад, після якого він упав у ванній кімнаті та зазнав смертельної травми.
Джон Траволта із сином Джеттом /Фото із соцмереж актора
Ерік Клептон – син Конор
Одна з найтрагічніших історій пов’язана зі смертю сина британського музиканта Еріка Клептона. У 1991 році його чотирирічний син Конор загинув у Нью-Йорку, випавши з вікна квартири у багатоповерхівці.
Після смерті хлопчика артист на певний час відійшов від публічного життя. Згодом пережите відобразилося в його пісні Tears in Heaven.
Eric Clapton – Tears In Heaven: слухати онлайн
Сильвестр Сталлоне – син Сейдж
Сейдж Сталлоне був старшим сином Сильвестра Сталлоне та Саші Чак. Він теж працював у кіно та знявся разом із батьком у фільмах "Роккі 5" та "Денне світло".
У липні 2012 року Сейджа знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 36 років. Пізніше було встановлено, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця, а не передозування, як спочатку припускали ЗМІ.
Сильвестр Сталлоне та його син Сейдж / Фото з інстаграму john_ramboo10
Хто ще зі знаменитостей пережив своїх дітей?
- Ліза Марі Преслі – Бенджамін Кіо. Її єдиний син помер у 2020 році у віці 27 років. Причина смерті – самогубство.
- Нік Кейв – Артур Кейв. 15-річний син музиканта загинув у 2015 році від травм після падіння зі скелі поблизу Брайтона.
- Нік Кейв – Джетро Лазенбі. Старший син співака помер у 2022 році у віці 31 року. Причину його смерті родина публічно не повідомляла.
- Реджина Кінг – Ян Александер-молодший. Єдиний син акторки помер у 2022 році, через кілька днів після свого 26-річчя. Причина смерті – самогубство.
- Майк Тайсон – Ексодус Тайсон. Чотирирічна донька боксера загинула у 2009 році внаслідок нещасного випадку: дівчинка заплуталася у шнурі тренажера.
- Шинейд О'Коннор – Шейн О'Коннор. 17-річний син співачки помер у 2022 році. Пізніше стало відомо, що це було самогубство.
- Анна Ніколь Сміт – Деніел Сміт. 20-річний син моделі помер у 2006 році від смертельного поєднання лікарських препаратів із забороненими речовинами.
- Пол Ньюман – Скотт Ньюман. Єдиний син актора помер у 1978 році у віці 28 років від випадкового передозування алкоголем і заборонених речовин.
- Пірс Броснан – Шарлотта Броснан. Прийомна донька актора померла у 2013 році у віці 41 року від раку яєчників.
- Тіна Тернер – Крейг Тернер. Старший син співачки помер у 2018 році у 59-річному віці внаслідок самогубства.