Дети звезд, умершие раньше своих знаменитых родителей

Знаменитости, пережившие своих детей: Синди Кроуфорд с сыном Пресли / Инстаграм Пресли Гербер
Недавно мир потрясла новость о смерти 27-летнего Пресли Гербера – единственного сына Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. К сожалению, в мировом шоу-бизнесе есть и другие известные родители, которым пришлось пережить смерть собственных детей.
Эти истории еще раз напоминают, что за звездным статусом скрывается обычный человек со своими радостями и утратами.
Синди Кроуфорд – сын Пресли Гербера
Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Как и его знаменитая мама и младшая сестра Кая, он выбрал модельный бизнес и сотрудничал с известными брендами.
Но в течение последних 10 лет парень боролся с зависимостью. 20 сентября 2026 года Пресли скончался в возрасте 27 лет. Причину смерти пока официально не называли. Для Синди и Рэнди это стало тяжелой семейной утратой.
Пресли Гербер / Фото из его инстаграма
Джон Траволта – сын Джетт
Старший сын Джона Траволты и Келли Престон – Джетт – скончался в январе 2009 года. Мальчику было всего 16 лет. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Багамах. У Джетта случился приступ, после которого он упал в ванной комнате и получил смертельную травму.
Джон Траволта с сыном Джеттом /Фото из соцсетей актера
Эрик Клептон – сын Конор
Одна из самых трагических историй связана со смертью сына британского музыканта Эрика Клептона. В 1991 году его четырехлетний сын Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры в многоэтажном доме.
После смерти мальчика артист на некоторое время ушел из публичной жизни. Впоследствии пережитое нашло отражение в его песне Tears in Heaven.
Eric Clapton – Tears In Heaven: слушать онлайн
Сильвестр Сталлоне – сын Сэйдж
Сэйдж Сталлоне был старшим сыном Сильвестра Сталлоне и Саши Чак. Он тоже работал в кино и снялся вместе с отцом в фильмах "Рокки 5" и "Дневной свет".
В июле 2012 года Сэйджа нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Ему было 36 лет. Позже было установлено, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, а не передозировка, как изначально предполагали СМИ.
Сильвестр Сталлоне и его сын Сейдж / Фото из инстаграма john_ramboo10
Что еще из знаменитостей пережил своих детей?
- Лиза Мари Пресли – Бенджамин Кио. Ее единственный сын умер в 2020 году в возрасте 27 лет. Причина смерти – самоубийство.
- Ник Кейв – Артур Кейв. 15-летний сын музыканта погиб в 2015 году от травм, полученных при падении со скалы недалеко от Брайтона.
- Ник Кейв – Джетро Лазенби. Старший сын певца умер в 2022 году в возрасте 31 года. Причину его смерти семья публично не сообщала.
- Реджина Кинг – Ян Александер-младший. Единственный сын актрисы скончался в 2022 году, через несколько дней после своего 26-летия. Причина смерти – самоубийство.
- Майк Тайсон – Экзодус Тайсон. Четырехлетняя дочь боксера погибла в 2009 году в результате несчастного случая: девочка запуталась в шнуре тренажера.
- Шинейд О'Коннор – Шейн О'Коннор. 17-летний сын певицы умер в 2022 году. Позже стало известно, что это было самоубийство.
- Анна Николь Смит – Дэниел Смит. 20-летний сын модели умер в 2006 году от смертельного сочетания лекарственных препаратов с запрещенными веществами.
- Пол Ньюман – Скотт Ньюман. Единственный сын актера скончался в 1978 году в возрасте 28 лет от случайной передозировки алкоголя и запрещенных веществ.
- Пирс Броснан – Шарлотта Броснан. Приемная дочь актера умерла в 2013 году в возрасте 41 года от рака яичников.
- Тина Тернер – Крейг Тернер. Старший сын певицы умер в 2018 году в возрасте 59 лет в результате самоубийства.
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