Зіркові діти, які померли раніше за своїх знаменитих батьків

Ці історії ще раз нагадують, що за зірковим статусом ховається звичайна людина зі своїми радощами та втратами.

Сінді Кроуфорд – син Преслі Гербер

Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. Як і його знаменита мама та молодша сестра Кая, він обрав модельний бізнес і співпрацював з відомими брендами.

Але протягом останніх 10-ти років хлопець боровся із залежністю. 20 вересня 2026 року Преслі помер у віці 27 років. Причину смерті поки офіційно не називали. Для Сінді та Ренді це стала важка сімейна втрата.



Преслі Гербер / Фото з його інстаграму

Джон Траволта – син Джетт

Старший син Джона Траволти та Келлі Престон – Джетт – помер у січні 2009 року. Хлопцеві було лише 16 років. Трагедія сталася під час сімейного відпочинку на Багамах. У Джетта стався напад, після якого він упав у ванній кімнаті та зазнав смертельної травми.



Джон Траволта із сином Джеттом /Фото із соцмереж актора

Ерік Клептон – син Конор

Одна з найтрагічніших історій пов’язана зі смертю сина британського музиканта Еріка Клептона. У 1991 році його чотирирічний син Конор загинув у Нью-Йорку, випавши з вікна квартири у багатоповерхівці.

Після смерті хлопчика артист на певний час відійшов від публічного життя. Згодом пережите відобразилося в його пісні Tears in Heaven.

Eric Clapton – Tears In Heaven: слухати онлайн

Сильвестр Сталлоне – син Сейдж

Сейдж Сталлоне був старшим сином Сильвестра Сталлоне та Саші Чак. Він теж працював у кіно та знявся разом із батьком у фільмах "Роккі 5" та "Денне світло".

У липні 2012 року Сейджа знайшли мертвим у його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 36 років. Пізніше було встановлено, що причиною смерті стала ішемічна хвороба серця, а не передозування, як спочатку припускали ЗМІ.



Сильвестр Сталлоне та його син Сейдж / Фото з інстаграму john_ramboo10

Хто ще зі знаменитостей пережив своїх дітей?