Як сьогодні живе заслужений артист України Ігор Богдан, якому діагностували рак шкіри

Сьогодні в медійному просторі не так часто можна почути про Ігоря Богдана. Усе через те, що тривалий час співак живе за межами України.

Ігор Богдан народився у 1954 році у селі Гутисько-Тур'янське, що на Львівщині. У 1976 році закінчив навчання в інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, і якраз у цей період почала розвиватись його співоча кар'єра. Що відомо про життя артиста та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Від "Ватри" до "Галичан"

У той час Ігор був учасником ВІА "Ватра", але через деякий час покинув колектив. Тоді разом зі скрипалем Олегом Кульчицьким створили власний гурт. Спершу мала бути назва "Рекрут", але її довелось змінити на "Гурт Олега Кульчицького".

Чоловіки створили якісні музичні програми, які отримували позитивні відгуки від публіки. Цікаво, що вони навіть створили шевченківську програму, де показали юного Тараса Григоровича в естрадному жанрі.

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Після отриманого досвіду Ігор Богдан вирішив створити власний гурт "Галичани", учасниками якого були одні з найкращих музикантів Львівщини й не тільки.

Колектив вирушив на гастролі до Канади, де співак зустрів кохання всього свого життя. Через два роки артист одружився з обраницею Катериною й залишився жити на чужині з 1992 року. У подружжя народилось троє дітей: Роксолана-Оріанна, Марко-Микола і Вікторія-Анна.

Ігор Богдан з дружиною / Фото з фейсбуку артиста

Онкологічне захворювання

На своїй сторінці у фейсбуці співак цього року повідомив, що йому діагностували онкологічне захворювання – рак шкіри. Артист уже переніс дві операції й заявив, що, ймовірно, його концертна діяльність підійшла до фінішної прямої.

Як про це не важко говорити, але скоріше всього, мої поїздки будуть припинятися і мої концерти також. Це вже майже остаточне рішення,

– написав Ігор Богдан.

На жаль, хвороба внесла плани у життя виконавця, адже він мріяв про святкування 50-ліття творчої діяльності та реалізацію різдвяної програми 2025/26.

Раніше про діагноз рак молочної залози дізналась українська телеведуча Світлана Рижук. Зі своєю недугою вона бореться у Берліні.

Де зараз Ігор Богдан

Артист продовжує жити в Канаді, але зараз перебуває в Україні. Чоловік приїхав на Батьківщину з декількома концертами, щоб подякувати шанувальникам за підтримку й молитви. Він переконаний, що все в Божих руках, тому треба сподіватись на краще.

Ігор Богдан виступив в Україні з концертом / Фото з фейсбуку артиста