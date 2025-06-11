Игорь Богдан родился в 1954 году в селе Гутиско-Турьянское, что на Львовщине. В 1976 году окончил обучение в институте театрального искусства им. Карпенко-Карого, и как раз в этот период начала развиваться его певческая карьера. Что известно о жизни артиста и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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От "Ватры" до "Галичан"

В то время Игорь был участником ВИА "Ватра", но через некоторое время покинул коллектив. Тогда вместе со скрипачом Олегом Кульчицким создали собственную группу. Сначала должно было быть название "Рекрут", но ее пришлось изменить на "Группа Олега Кульчицкого".

Мужчины создали качественные музыкальные программы, которые получали положительные отзывы от публики. Интересно, что они даже создали шевченковскую программу, где показали юного Тараса Григорьевича в эстрадном жанре.

"Группа Олега Кульчицкого" – "Старий рік минає": смотрите видео онлайн

После полученного опыта Игорь Богдан решил создать собственную группу "Галичане", участниками которого были одни из лучших музыкантов Львовщины и не только.

Коллектив отправился на гастроли в Канаду, где певец встретил любовь всей своей жизни. Через два года артист женился на избраннице Екатерине и остался жить на чужбине с 1992 года. У супругов родилось трое детей: Роксолана-Орианна, Марко-Николай и Виктория-Анна.

Игорь Богдан с женой / Фото с фейсбука артиста

Онкологическое заболевание

На своей странице в фейсбуке певец в этом году сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание – рак кожи. Артист уже перенес две операции и заявил, что, вероятно, его концертная деятельность подошла к финишной прямой.

Как об этом не трудно говорить, но скорей всего, мои поездки будут прекращаться и мои концерты также. Это уже почти окончательное решение,

– написал Игорь Богдан.

К сожалению, болезнь внесла планы в жизнь исполнителя, ведь он мечтал о праздновании 50-летия творческой деятельности и реализацию рождественской программы 2025/26.

Ранее о диагнозе рак молочной железы узнала украинская телеведущая Светлана Рыжук. Со своим недугом она борется в Берлине.

Где сейчас Игорь Богдан

Артист продолжает жить в Канаде, но сейчас находится в Украине. Мужчина приехал на Родину с несколькими концертами, чтобы поблагодарить поклонников за поддержку и молитвы. Он убежден, что все в Божьих руках, поэтому надо надеяться на лучшее.

Игорь Богдан выступил в Украине с концертом / Фото с фейсбука артиста