На війні загинув український музикант і багатодітний батько Ігор Ходжаніязов

Ігор Ходжаніязов – унікальна людина. Він був матросом, а у цивільному житті – музикант, дослідник, люблячий чоловік і батько.

Його життя обірвалось 28 червня внаслідок прямого влучання КАБа, повідомила його дружина Олена Шикура.

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Окрім того, що захисник загинув на День Конституції України, так ще й трагедія сталась переддень першого дня народження наймолодшого сина Гордія.

Я була щаслива з тобою кожного дня всіх майже 13 років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми з тобою так багато встигли й так мало одночасно. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і де блискуче розбирався, надихаючи багатьох. Ми будемо жити, і обіцяю радіти. Виховуватиму дітей щасливими й достойними людьми, яким ти був, Сонце моє,

– щемко написала дружина.

Без батька залишилось троє малолітніх дітей.

Ігор Ходжаніязов / Фото з фейсбуку Олени Шикури

Для контексту. Ігор родом із Вінниці. Його знали як перекладача, музиканта, дослідника історії традиційної музики, програміста. Він був одним із засновників літературного угруповання "Новий шинок", а також був учасником гурту Mashala Doza.

Колеги, які знали Ходжаніязова, написали про свої спогади, пов'язані з чоловіком.

Ніна Паскал захоплювалась цікавістю Ігоря до балканської та грецької музики.

Ігор був неймовірно світлою, глибокою та творчою людиною. І саме таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті та у звуках свого бузукі,

– підкреслила вона.

Алла Пустовіст назвала цю втрату невимовною.

Я не знаю такої людини, яка могла б так глибоко розбиратися в певних питаннях. І раділа, що нарешті світ музичної фольклористики прийняв його до своєї спільноти. Про горловий спів, про гуцульську музику, про те, де шукати класні й нові мелодії гопаків, я могла запитати тільки в нього,

– додала жінка.

Сестра військовослужбовця повідомила, що поховання відбудеться в селі Зарванці на Алеї захисників України.