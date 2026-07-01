Его жизнь оборвалась 28 июня в результате прямого попадания КАБа, сообщила его жена Елена Шикура.

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Помимо того, что защитник погиб в День Конституции Украины, трагедия произошла накануне первого дня рождения его младшего сына Гордия.

Я была счастлива с тобой каждый день на протяжении почти всех 13 лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много действительно полезного и выдающегося в различных сферах, которыми ты горел и в которых блестяще разбирался, вдохновляя многих. Мы будем жить, и обещаю радоваться. Буду воспитывать детей счастливыми и достойными людьми, каким был ты, Солнце мое,

– с щемящим сердцем написала жена.

Без отца остались трое малолетних детей.

Игорь Ходжаниязов / Фото из фейсбука Елены Шикуры

Для контекста. Игорь родом из Винницы. Его знали как переводчика, музыканта, исследователя истории традиционной музыки, программиста. Он был одним из основателей литературного объединения "Новый шинок", а также участником группы Mashala Doza.

Коллеги, знавшие Ходжаниязова, поделились своими воспоминаниями, связанными с ним.

Нина Паскал восхищалась интересом Игоря к балканской и греческой музыке.

Игорь был невероятно светлым, глубоким и творческим человеком. И именно таким он навсегда останется в нашей памяти и в звуках своего бузуки,

– подчеркнула она.

Алла Пустовист назвала эту утрату неописуемой.

Я не знаю такого человека, который мог бы так глубоко разбираться в определенных вопросах. И радовалась, что наконец мир музыкальной фольклористики принял его в свое сообщество. О горловом пении, о гуцульской музыке, о том, где искать классные и новые мелодии гопаков, я могла спросить только у него,

– добавила женщина.

Сестра военнослужащего сообщила, что похороны состоятся в селе Зарванцы на Аллее защитников Украины.