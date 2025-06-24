Ігор Кондратюк висловився про службу старшого сина в ЗСУ

Старший син Ігоря Кондратюка пішов добровольцем на фронт у вересні 2023. Сергій проходить службу у складі 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Продюсер певний час не розповідав, що його старший син долучився до лав Збройних Сил України. Про службу хлопця він висловився у проєкті "Тур зірками" від Люкс ФМ, передає Show 24.

До слова Ігор Кондратюк розсекретив, де служить його старший син і розповів, чим займаються інші діти

Ігор Кондратюк розповів, що Сергій став на захист України тільки через те, що Віталій Козловський заявив, що він нібито "заховав своїх синів". Слова співака обурили сина продюсера, адже хлопець пішов на війну добровільно.

На мій погляд, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю, воюють. Про що казати? Що я молодець? Ні, це він молодець,

– додав Кондратюк.

Кондратюк зізнався, що переживає за Сергія. Продюсер також поділився, що в нього є родичі, які загинули або отримали поранення на фронті.

Це війна. Але з іншого боку над місцем, де зараз сидить мій син, не літають "Шахеди", а у нас над будинком літають "Шахеди" і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути, незалежно від того, сидимо ми на передку чи у себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо,

– сказав Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк про сина в ЗСУ: дивіться відео онлайн

Козловський попросив вибачення в Кондратюка

Нагадаємо, що Віталій Козловський попросив вибачення в Ігоря Кондратюка через звинувачення, яке прозвучало в сторону його сім'ї. Річ у тім, що згодом співак дізнався, що старший син продюсера перебуває у війську.

"Я бажаю, щоб син ваш, Ігорю, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге і щасливе життя. Я взагалі хочу, щоб усі діти, усі сини й дочки нашої країни повернулися, і щоб ми ще відчули, що таке щасливе, безтурботне життя під мирним небом", – сказав Козловський.