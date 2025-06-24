Продюсер некоторое время не рассказывал, что его старший сын вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. О службе парня он высказался в проекте "Тур по звездам" от Люкс ФМ, передает Show 24.

К слову Игорь Кондратюк рассекретил, где служит его старший сын и рассказал, чем занимаются другие дети

Игорь Кондратюк рассказал, что Сергей стал на защиту Украины только из-за того, что Виталий Козловский заявил, что он якобы "спрятал своих сыновей". Слова певца возмутили сына продюсера, ведь парень пошел на войну добровольно.

На мой взгляд, это нормально, когда мужчины, которые могут держать оружие, воюют. О чем говорить? Что я молодец? Нет, это он молодец,

– добавил Кондратюк.

Кондратюк признался, что переживает за Сергея. Продюсер также поделился, что у него есть родственники, которые погибли или получили ранения на фронте.

Это война. Но с другой стороны над местом, где сейчас сидит мой сын, не летают "Шахэды", а у нас над домом летают "Шахэды" и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть, независимо от того, сидим мы на передке или у себя дома в Киеве. Это не значит, что я за него не переживаю. Это означает, что мы все воюем,

– сказал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк о сыне в ВСУ: смотрите видео онлайн

Козловский попросил прощения у Кондратюка

Напомним, что Виталий Козловский попросил прощения у Игоря Кондратюка из-за обвинений, которое прозвучало в сторону его семьи. Дело в том, что впоследствии певец узнал, что старший сын продюсера находится в армии.

"Я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь. Я вообще хочу, чтобы все дети, все сыновья и дочери нашей страны вернулись, и чтобы мы еще почувствовали, что такое счастливая, беззаботная жизнь под мирным небом", – сказал Козловский.