Как оказалось, один из его сыновей служит в ВСУ, а дочь – учится за границей. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Так, по словам Игоря Кондратюка, его старший сын Сергей добровольно ушел на фронт в сентябре 2023 года. Он присоединился к составу 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Младший сын Даниил пока не служит – он работает.

Ранее продюсер отмечал, что Сергей снимал видео на социальные темы, а Даниил работал в сфере блокчейн-технологий.

Игорь Кондратюк со своими детьми / Фото из открытых источников

Чем занимается дочь Игоря Кондратюка

Полина недавно окончила Университет штата Аризона, получив степень бакалавра аэрокосмической инженерии (Aerospace Engineering).

Напомним, накануне наша редакция писала о том, что Игорь Кондратюк показал редкие фото с дочерью из США.