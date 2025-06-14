Як виявилося, один з його синів служить в ЗСУ, а донька – навчається за кордоном. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Так, за словами Ігоря Кондратюка, його старший син Сергій добровільно пішов на фронт у вересні 2023 року. Він долучився до складу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Молодший син Данило наразі не служить – він працює.

Раніше продюсер зазначав, що Сергій знімав відео на соціальні теми, а Данило працював у сфері блокчейн-технологій.

Ігор Кондратюк зі своїми дітьми / Фото з відкритих джерел

Чим займається донька Ігоря Кондратюка

Поліна нещодавно закінчила Університет штату Арізона, отримавши ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії (Aerospace Engineering).

Нагадаємо, напередодні наша редакція писала про те, що Ігор Кондратюк показав рідкісні фото доньки з США.