Кондратюк зізнався, що рішення Козловського сплатити борги стало для нього трохи неочікуваним. Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24.

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Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити,

– сказав Ігор Кондратюк.

У Кондратюка також запитали, чи погодився б він відновити стосунки з Козловським. Продюсер процитував вислів: "Життя не варто витрачати на невдячних людей" та наголосив, що історія зі співаком для нього завершилася ще у далекому 2012 році, коли Віталій ухвалив рішення піти.

До речі! Нещодавно Віталій Козловський розповів, як закрив борг перед Ігорем Кондратюком. Артист зізнався, що продав квартиру покійного батька. Також він зауважив, що борг складався з двох частин.

За словами Ігоря Кондратюка, він не стежить за творчістю Віталія Козловського. Продюсер не чув україномовні версії його пісень та не хоче коментувати нинішню кар'єру співака.

Ігор Кондратюка про звинувачення Віталія Козловського

Кондратюк, крім того, відреагував на звинувачення Козловського. Співак заявляв, що він нібито допомагав своїм синам уникати мобілізації.

Коли він заявив, що я "сховав" синів, старшого Сергія це щиро обурило. Він мені тоді сказав: "Що за нісенітницю він несе?" Саме тому я наполягав, щоб Козловський перепросив – бодай за образу мого старшого сина. Правило ж просте, як двері: ніколи не говори того, чого не знаєш,

– зазначив продюсер.

Нагадаємо, що Віталій Козловський публічно попросив вибачення в Ігоря Кондратюка за звинувачення у бік його сім'ї. Річ у тім, що артист дізнався, що старший син продюсера, Сергій, служить.