Я цього не терплю, – Кондратюк несподівано заявив про зіркову хворобу Віталія Козловського

Відомий продюсер Михайло Ясинський, який працює з Олею Поляковою, прокоментував примирення Віталія Козловського та його наставника Ігоря Кондратюка. Він заявив, що продюсер нібито сам того не бажаючи став співтворцем ефектного перезапуску співака.

Кондратюк вже відреагував на ці заяви публічно. До того ж він висловився про зіркову хворобу Козловського. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Михайла Ясинського.

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Продюсер Олі Полякової вважає, що іноді артисту варто взяти творчу паузу, аби згодом гучно повернутися на сцену – такий крок може стати новим поштовхом у кар'єрі. Михайло Ясинський пояснив, що це й відбулося з Віталієм Козловським, а Ігор Кондратюк, сам того не усвідомлюючи, відіграв у цьому ключову роль.

Ідея полягала в тому, щоб покарати непокірного підлеглого артиста, а по факту це друге народження. Навіть, якби це іронічно не звучало, другий шанс. Звісно, що круто спрацювала команда, що Віталік в прекрасній формі та пішов на визначальні та складні рішення у своєму житті. Але саме ця пауза, яка затягнулася точнісінько до моменту, коли ціле покоління, яке пам'ятає ці пісні, досягли певного віку, і не більше, щоб відриватися під них саме так, як вони роблять зараз – це справжня магія, і пан Кондратюк несвідомо, своїми діями її творець. Як би він того не хотів. Проте, він добра людина, бо якби була зла, то не віддав би права на ці пісні,

– написав продюсер.

До цього допису свій коментар залишив Ігор Кондратюк: "Так, ти правий: цей кейс – про мою нелюбов до порушників законів і брехунів, наполегливість і доброту".



Ігор Кондратюк висловився про повернення Віталія Козловського на сцену / Скриншот з фейсбуку

Також він сказав свою думку про те, як нова хвиля популярності змінила Віталія Козловського.

Зіркові хвороби? Точно не подобаються. Я цього не терплю. Віталій Козловський – це ще не найгірший випадок зіркової хвороби, який ми спостерігаємо,

– зазначив продюсер.



Ігор Кондратюк заговорив про зіркову хворобу Віталія Козловського / Скриншот з фейсбуку

Нагадаємо, понад 12 років Ігор Кондратюк і Віталій Козловський перебували в конфлікті через те, що співак в односторонньому порядку розірвав контракт з наставником, а згодом порушив авторські права, виконуючи свої хіти без дозволу. А проте, нещодавно Козловський погасив багатомільйонний борг перед продюсером і каталог пісень перейшов до нього.