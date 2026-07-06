Запитав про Путіна, – Ігор Ласточкін про стосунки з батьком і братом у РФ та роботу в ЗСУ

Український актор та гуморист Ігор Ласточкін, який вступив до лав ЗСУ, показав будні на передовій. Військовослужбець розповів про свої обов'язки на фронті та спілкування з батьком і братом, які проживають у Росії.

У коментарі ТСН артист розповів, що наразі проходить службу на Донеччині. Він обіймає посаду командира взводу аеророзвідки у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Разом із побратимами Ласточкін за допомогою безпілотників виявляє ворожу техніку та передає координати для її подальшого знищення. До речі, син Наталії Сумської зізнався, чи готовий він піти на фронт та покинути свою акторську карʼєру.

Ігор розповів про свій крилатий розвідник, яким він керує:

Передусім нейтралізація тих засобів, які стріляють по перших позиціях. Наприклад, бачимо авто й ставимо за ним спостереження, відмічаємо координати, кажемо: "Сюди заїхало і щось розвантажує". Все, туди вилітають декілька засобів і допомагають "розвантажити" повністю вщент.

Ігор Ласточкін / скриншот з відео

Також військовий згадав про найближчих родичів, які залишаються у Росії. За словами актора, він практично не спілкується з батьком та братом після початку повномасштабного вторгнення. Ласточкін намагався дізнатися їхню позицію щодо війни, проте чіткої відповіді не отримав. Водночас він висловив сподівання, що його рідні не допомагають російській армії.

У мене там найближчі родичі – батько, брат. Вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому я не відношу їх до тих самих п*рів, які перетнули кордон з Україною. Я прямо перепитував: "Путін х***о?" Там немає прямої відповіді,

– зазначив артист.

Нагадаємо, що нещодавно Ігор Ласточкін показався з у військовій формі в бліндажі та ще й підтанцював під відому пісню.







