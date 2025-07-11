Дружина Ігоря Поклада розповіла, що підірвало здоров'я композитора: "Ми дуже довго боролися"

У Києві прощаються з легендарним українським композитором Ігорем Покладом, який помер 9 липня у 83-річному віці. Церемонія проходить у Національній філармонії України.

Дружина Поклада, Світлана, також присутня на прощанні з чоловіком, пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA. Вона поспілкувалася з журналістами та розповіла, що підірвало здоров'я композитора.

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Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Світлана була переконала – їм з Ігорем пощастило, що вони перебувають не в Києві, а у Ворзелі. Жінка до останнього думала, що окупантів переб'ють у Гостомелі.

Але коли вже побачили танки й БТР біля свого будинку – тоді вже ми зрозуміли, що щось не те. А потім один за одним почали руйнувати мости, які з'єднували нас із Києвом,

– пригадала дружина Поклада.

Деякий час Поклади провели у підвалі в окупації – це й підірвало здоров'я композитора. Світлана зазначила – хоч сім'ю згодом врятували, її мама та Ігор Дмитрович "вийшли абсолютно іншими людьми".

Всі ці хвороби, мабуть, були десь там заховані. Але воно все почало проявлятися блискавично. Ми дуже довго боролися, але, на жаль, є такі хвороби, які подолати не можна,

– розповіла Світлана Поклад.

Росіяни зайшли в будинок Покладів, коли родина вже перебувала у безпечному місці, понищили його та подвір'я.

"Врешті-решт вони замінували будинок. Замінували конкретно кабінет Ігоря Дмитровича, так щоб, знаєте, відкрив кришку піаніно – і нагору, до Господа Бога", – ділилась Світлана.

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