Був азартним, але спокійним зовні: зірки поділились спогадами про легендарного Ігоря Поклада

9 липня у 83-річному віці помер легендарний український композитор Ігор Поклад. Сумну звістку повідомила його дружина. Прощання з народним артистом України відбудеться сьогодні в Національній філармонії України.

Українські зірки поділилась спогадами про Ігоря Поклада. З редакцією програми "ЖВЛ" поспілкувалися Павло Зібров, Євген Рибчинський та Ольга Сумська, передає Show 24.

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Павло Зібров

Павло Зібров пригадав першу зустріч з Ігорем Покладом. Композитор прийшов на репетицію оркестру, в якому співак грав на бас-гітарі.

Я весь час дивився не в ту сторону. Дивився на сцену, на виконавців: і на Софію Ротару, і на Василя Зінкевича, які співали його пісні, а не дивився на диригента. Диригент робив зауваження. Я знав, що ось ця легенда – серед нас, поряд,

– розповів Зібров.

Павло Зібров і Ігор Поклад / Фото з інстаграму співака

Через декілька років Зібров подзвонив Покладу та попросив композитора надати дозвіл на виконання його пісні "Три поради" на вечорі пам'яті Юрія Гуляєва.

У мене в репертуарі багато пісень Ігоря Поклада. Одна із найулюбленіших пісень – це "Кохана",

– додав співак.

Євген Рибчинський

Євген Рибчинський знав Ігоря Поклада з самого дитинства. Поет пригадав, що композитор був для нього як дядько.

Він на диво був азартною людиною, не дивлячись на шалений спокій зовні. Насправді він був типовим Стрільцем. Він Стрілець за гороскопом. Він дуже любив грати. Він найбільше мені запам'ятався не грою на фортепіано і не написанням пісень з татом, а тим, що вони годинами грали в шахи,

– поділився Рибчинський.

Ірина Естер

Донька поета Олександра Вратарьова Ірина Естер з малечку бачила, як Поклад створював пісні у своєму кабінеті.

Величезний рояль стояв, наче острів, посередині кабінету. Там було дуже багато книг і приємно пахло шоколадом. Дядя Ігор ніколи не ставився до мене як до маленької дитини. Він ставив мені дорослі запитання про музику, і коли я не зовсім розуміла – розтлумачував,

– пригадала Естер.

Ольга Сумська

Ольга Сумська з дитинства захоплювалася талантом Ігоря Поклада. Пісні композитора співали її батьки. Тоді акторка не могла подумати, що разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком спілкуватиметься з легендою у нього вдома.

Маестро грав на фортепіано нові мелодії, так натхненно розповідав про грандіозні плани й постановки,

– додала Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюком з Ігорем Покладом / Фото з фейсбуку акторки

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