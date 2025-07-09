Все життя присвятив українській музиці, – Зеленський відреагував на смерть Ігоря Поклада

Легендарний композитор Ігор Поклад пішов з життя. На втрату відреагував президент Володимир Зеленський, який вшанував пам'ять видатного митця.

Володимир Зеленський висловив співчуття родині видатного митця. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал президента.

Важливо Пережив окупацію росіян і нагороджений званням Героя України: що відомо про Ігоря Поклада

Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці – пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів,

– підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що Ігор Поклад народився у період Другої світової війни. Але пережив "повернення зла" ще й у 2022 році. Його композиції назавжди залишаться в історії української музики.

"Сьогодні Ігор Поклад пішов із життя. Але його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і пам'ять про видатного композитора та українця", – додав президент Зеленський.



Ігор Поклад / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Помер Ігор Поклад

Зранку 9 липня дружина Ігоря Поклада повідомила, що видатного митця та композитора не стало.

Ігор Поклад – композитор, опермейстр, Герой України та Національна легенда України. Лауреат Шевченківської премії та народний артист України. Він створив понад 150 пісень, музику до фільмів, творів для хору та симфонічного й камерного оркестрів. Найбільш відомі його композиції – "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Кохана" та багато інших.

У 2022 році Ігор Поклад пережив російську окупацію Ворзеля. Йому та родині доводилося жити в підвалі. 11 березня композитора, його дружину та маму жінки врятували.