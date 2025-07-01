Вдячні за кожну мелодію, – Зеленський щемливо висловився про покійного Ігоря Поклада

У день похорону Ігоря Поклада президент Володимир Зеленський зворушливо вшанував його пам'ять. Він висловився про творчість композитора та його любов до країни.

Президент України опублікував відео, в якому розповіли про творчу спадщину Ігоря Поклада. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Зеленського.

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Володимир Зеленський у день прощання з композитором додав, що пісні Ігоря Поклада лунатимуть у серцях українців ще довго. Він висловив вдячність митцеві за кожну мелодію та любов до країни.

Ігор Поклад залишив по собі спадок, який звучатиме в серцях українців довгі роки. Творчість композитора стала частиною душі нашого народу. Вдячні за кожну мелодію, глибину й любов до України, вкладену в музику. Світла пам'ять легенді,

– написав президент.

Володимир Зеленський вшанував пам'ять Ігоря Поклада: відео

Зауважимо, у п'ятницю, 11 липня, відбувається прощання з легендарним композитором. Урочиста церемонія відбувається у Національній філармонії України. Вшанувати пам'ять Ігоря Поклада прийшли не тільки його родичі й близькі, але й зіркові колеги: Юрій Рибчинський, Ольга Сумська, Олексій Суханов та інші.

До слова, Володимир Зеленський також попрощався з Ігорем Покладом, пише "Гордон". Він надіслав у Національну філармонію траурний вінок з синьо-жовтою стрічкою, де вказано: "Від президента України Володимира Зеленського".