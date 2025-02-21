Граймс заявила, що Ілон Маск ігнорує проблеми зі здоров'ям їхньої дитини: "Це терміново"

Співачка Граймс звернулась до Ілона Маска щодо здоров'я їхньої дитини. Артистка заявила, що мільярдер ігнорує її дзвінки, тому була змушена написати про це публічно.

Граймс звернулась до колишнього чоловіка Ілона Маска в його соцмережі Х у четвер, 20 лютого. Однак дописи виконавиці згодом зникли, пише 24 Канал з посиланням на People.

До слова 26-річна письменниця заявила, що народила Ілону Маску 13-ту дитину

За словами Граймс, вона не може достукатися до Ілона Маска щодо "медичної кризи" у їхньої дитини. Вона не уточнила, про кого з нащадків йде мова, та що саме сталося.

Будь ласка, відреагуй на проблеми зі здоров'ям у нашої дитини. Мені шкода робити це публічно, але ігнорувати цю ситуацію більше неприпустимо. Якщо ти не хочеш зі мною розмовляти, будь ласка, признач когось, хто зможе, щоб ми могли рухатися далі в урегулюванні цієї проблеми. Це терміново, Ілоне,

– заявила співачка.



Граймс про проблеми дитини зі здоров'ям / Скриншот з соцмережі Х

Граймс поскаржилась, що Ілон Маск ігнорує її повідомлення, листи та дзвінки.

"Наша дитина залишиться з інвалідністю на все життя, якщо він не відповість якомога швидше. Тому мені потрібно, щоб він, чорт забирай, відповів. Якщо мені доведеться застосувати публічний тиск, то, вважаю, це він і є", – додала артистка.

Нагадаємо, 53-річний Ілон Маск та співачка Граймс мають трьох спільних дітей: 4-річного X Æ A-12, 3-річну Ексу Дарк Сідіріель та 2-річного Техно Механікус. Раніше Граймс розкритикувала колишнього партнера через те, що він взяв сина у Білий дім.