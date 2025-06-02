Ілона Гвоздьова вперше відповіла, чи справді подала на розлучення з чоловіком

Нещодавно у мережі з'явилися чутки про те, що Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком. Танцівниця вперше за довгий час прокоментувала особисте життя і відповіла, чи справді хотіла розірвати шлюб.

Ілона Гвоздьова підтвердила, що справді подала на розлучення з чоловіком Іваном Хомячуком. Вона вперше зізналась, що стало причиною. Про це пише Show 24 з посиланням на "Ранок у великому місті".

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Подавала на розлучення, і не раз. Причин багато: стрес, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Я не знаю, хто злив інформацію, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і допомогли висвітлити це в ЗМІ,

– розповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова додала, що не забирала заяву про розлучення. Однак деталі вона хотіла б залишити при собі.

"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", – сказала хореографиня.

Також в інтерв'ю "Тур зірками" Ілона Гвоздьова зізналась, що у них справді були певні проблеми з чоловіком. Однак на її руці залишається обручка.

Світ не без добрих людей, як ми бачимо. Це дійшло до ЗМІ. Поки відповідь залишу за кадром, як ми там розберемося. Головне – щоб усі були щасливі. Ми така італійська сім'я, попри те, що живемо в Україні. Чоловіку зі мною не сумно точно,

– сказала Гвоздьова.

Танцівниця додала, що в кризові моменти їй допомагають книжки, усвідомлення, медитація та діти.

Чому в мережі пліткували про розлучення Ілони Гвоздьової

На початку травня 2025 у пресу з реєстру судових справ потрапила інформація про те, що Ілона Гвоздьова подала на розлучення з чоловіком. Проте пара не давала коментарів з цього приводу.

Однак у День вишиванки танцівниця опублікувала спільне фото з коханим і дітьми.