В останній день весни 2025 року Наталка Денисенко поділилась думками. Вона розповіла, чого її навчила ця пора, пише Show24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Акторка зізналась, що запам'ятає цьогорічну весну як за приємні моменти, так і негативні. Зокрема, Наталка поділилась, що їй довелося "проживати біль утрати".

Ця весна навчила чекати тепло, витримувати холод, дощі, насолоджуватися пахощами квітів (тих, що від чистого серця і від самої природи), і проживати біль втрати… Цю весну 2025 року я не забуду ніколи,

– написала Денисенко.

Також акторка поділилась кадрами з фотосесії, яку зробила на пам'ять про весну. Вона позувала перед камерою у напівпрозорій білій сукні з квітковими деталями.

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