Під час концерту: лідер Imagine Dragons поцілував прапор 122 бригади ТрО і показав знак перемоги
- Лідер Imagine Dragons, Ден Рейнольдс, під час концерту підняв прапор 122 бригади ТрО та продемонстрував знак перемоги, підтримуючи Україну.
- Imagine Dragons нагадують про важливість миру і підтримують Україну під час світового туру LOOM.
Гурт Imagine Dragons упродовж всього концертного туру Європою не забуває про підтримку України. На черговому виступі він підняв прапор 122 бригади ТрО та показав знак перемоги.
Відео з концерту Imagine Dragons стало вірусним у соціальних мережах. Його опублікували на сторінці 122 окремої бригади ТрО, передає Show 24.
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Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виступу підняв та повісив прапор Одеської бригади на стійку мікрофона, показавши публіці жест перемоги та миру. Глядачі вибухнули оваціями, а музикант поцілував стяг та повернув його людям.
Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади – символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені – як нагадування всьому світу, що Україна бореться,
– зауважили в бригаді.
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Як Imagine Dragons підтримують Україну
- Гурт Imagine Dragons зараз перебуває у світовому турі LOOM. Від початку повномасштабного вторгнення музиканти нагадують про важливість миру та не забувають про війну в Україні, всіляко підтримуючи наш народ.
- На концертах у Європі українці часто передають на сцену синьо-жовтий стяг, а лідер колективу Ден Рейнольдс щоразу підіймає його, зокрема, під час виконання треку Believer. Так було на виступах у Мілані, Цюриху, Таллінні.
- Цікаво, що на концерті в Будапешті гурт знову проявив солідарність з Україною, але цього разу в оригінальний спосіб. На завершення пісні у повітрі замайоріли сині й жовті конфеті – кольору українського прапора.