Під час концерту: лідер Imagine Dragons поцілував прапор 122 бригади ТрО і показав знак перемоги

Гурт Imagine Dragons упродовж всього концертного туру Європою не забуває про підтримку України. На черговому виступі він підняв прапор 122 бригади ТрО та показав знак перемоги.

Відео з концерту Imagine Dragons стало вірусним у соціальних мережах. Його опублікували на сторінці 122 окремої бригади ТрО, передає Show 24.

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Лідер гурту Ден Рейнольдс під час виступу підняв та повісив прапор Одеської бригади на стійку мікрофона, показавши публіці жест перемоги та миру. Глядачі вибухнули оваціями, а музикант поцілував стяг та повернув його людям.

Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади – символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені – як нагадування всьому світу, що Україна бореться,

– зауважили в бригаді.

Лідер Imagine Dragons підтримав Україну: відео

Як Imagine Dragons підтримують Україну