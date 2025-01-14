Зірковий склад: стало відомо, хто зі знаменитих артистів виступить на інавгурації Трампа

Інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США, запланована на 20 січня 2025 року. Це дійство матиме насичену розважальну програму із зірковими виступами.

Наразі відомо про трьох, яких запросили заспівати під час урочистих заходів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Так, серед хедлайнерів інавгурації – зірка кантрі-музики Керрі Андервуд, легендарний диско-гурт Village People та співак Крістофер Маккіо.

Святкування інавгурації 2025 року відображатиме історичне повернення Трампа до Білого дому та рішучий вибір американського народу зробити Америку знову великою,

– заявили в понеділок у спільній заяві Стів Віткофф та Келлі Леффлер, співголови інавгураційного комітету Трампа-Венса.

Як стало відомо, Керрі Андервуд виконає "America the Beautiful" у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США.

Village People заспівають свій культовий хіт "Y.M.C.A.". Попри те, що гурт підтримував на виборах Камалу Гарріс, Віктор Вілліс, єдиний живий засновник колективу, наголосив на аполітичності музики.

Ми розуміємо, що деяким із вас буде неприємно це чути, однак ми вважаємо, що музика має виконуватися незалежно від політики. Наша пісня Y.M.C.A. – це глобальний гімн, який, сподіваємося, допоможе об'єднати країну після бурхливої та розділеної кампанії, де наша бажана кандидатка програла,

– зазначив Вілліс.

Крім того, на інавгурації виступить Крістофер Маккіо. Він виконає національний гімн та композицію "O America". Співак також візьме участь у шоу феєрверків 18 січня.

Зауважимо, програма інавгурації 47-го президента США включає шоу феєрверків у гольф-клубі Трампа в районі Вашингтона й мітинг "Зробимо Америку знову великою".