Спадкоємці Трампа підтримали батька на інавгурації: символічні фото
- Дональд Трамп став 47-м президентом США, а Меланія Трамп — першою леді. На церемонії були присутні всі п'ятеро дітей Трампа.
- Діти Трампа займаються різними справами: Баррон навчається в університеті, Іванка має значні статки, Дональд-молодший і Ерік працюють у Trump Organization, а Тіффані вийшла заміж за мільярдера.
Учора, 20 січня 2025 року, Дональд Трамп став 47-м президентом США, а Меланія Трамп вдруге стала першою леді країни. Ця подія, за якою слідкував увесь світ, залишила неабиякий слід в історії.
На офіційну та святкову церемонії запросили вибраних осіб. Очевидно, що серед великої маси людей були й Меланія, і п'ятеро дітей Трампа. У своїх промовах новообраний президент США неодноразово зазначав, що він дуже цінує та любить свою сім'ю, пише Show 24.
До теми "Перепрошую, що зникла, були справи": Klavdia Petrivna відреагувала на схожість з Меланією Трамп
Варто зазначити, що першою дружиною Трампа була чеська спортсменка і модель Іванна Зельнічкова, яка народила йому трьох дітей – Дональда-молодшого, Іванку та Еріка Фредеріка. Друга – акторка Марла Мейплз. Вони мають єдину спільну дитину Тіффані. У Меланії й Трампа є спільний син Баррон.
Спершу Іванка, Ерік і Дональд-молодший стояли поруч Ілона Маска, Марка Цукерберга та Джеффа Безоса. Наймолодший син був поруч із матір'ю, а Тіффані помітили на вході до Капітолія.
Пізніше діти згуртувались довкола батька, коли той складав присягу президента США.
Чим займаються діти Дональда Трампа
- Баррон Трамп навчається в Нью-Йоркському університеті на факультеті права та бізнесу. У липні 2024 року він заснував власну компанію у сфері нерухомості Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., проте її діяльність була припинена в листопаді того ж року.
- Іванка Трамп у далекому 2018 році вона та її чоловік, Джаред Кушнер, працювали як старші радники Білого дому. Сьогодні ЗМІ припускають, що пара Трамп-Кушнер мають статки у сумі від 800 мільйонів доларів до майже 1 мільярда доларів.
- Дональд-молодший займається бізнесом і обіймає посаду виконавчого віцепрезидента в компанії Трампа.
- Ерік Трамп також є виконавчим віцепрезидентом з розвитку та поглинань у The Trump Organization.
- Тіффані Трамп не займала жодної ролі у політичній кампанії свого батька, а також не працювала за його першої каденції у Білому домі. У 2022 році вийшла заміж за мільярдера.