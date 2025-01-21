Спадкоємці Трампа підтримали батька на інавгурації: символічні фото

Учора, 20 січня 2025 року, Дональд Трамп став 47-м президентом США, а Меланія Трамп вдруге стала першою леді країни. Ця подія, за якою слідкував увесь світ, залишила неабиякий слід в історії.

На офіційну та святкову церемонії запросили вибраних осіб. Очевидно, що серед великої маси людей були й Меланія, і п'ятеро дітей Трампа. У своїх промовах новообраний президент США неодноразово зазначав, що він дуже цінує та любить свою сім'ю, пише Show 24.

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Варто зазначити, що першою дружиною Трампа була чеська спортсменка і модель Іванна Зельнічкова, яка народила йому трьох дітей – Дональда-молодшого, Іванку та Еріка Фредеріка. Друга – акторка Марла Мейплз. Вони мають єдину спільну дитину Тіффані. У Меланії й Трампа є спільний син Баррон.

Інавгурація Дональда Трампа – Ерік Трамп, Джаред Кушнер, Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший / Фото Getty Images

Спершу Іванка, Ерік і Дональд-молодший стояли поруч Ілона Маска, Марка Цукерберга та Джеффа Безоса. Наймолодший син був поруч із матір'ю, а Тіффані помітили на вході до Капітолія.

Меланія Трамп з сином / Фото Getty Images

Пізніше діти згуртувались довкола батька, коли той складав присягу президента США.

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