Не лише "мама Сердючки": Інна Білоконь показала рідкісні сімейні кадри з онучкою
Українська акторка, яку глядачі десятиліттями знають як незмінну "маму" Вєрки Сердючки, поділилася в Instagram атмосферними світлинами сімейного відпочинку.
На фото 57-річна Інна Білоконь разом із чоловіком та дворічною онучкою гуляє лавандовим полем, проводить час біля басейну й просто насолоджується літом.
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Інна Білоконь показала як виглядає її онучка
Наше літо, – лаконічно підписала серію світлин акторка.
Інна Білоконь з онукою на лавандовому полі / Фото Інстаграм зірки
Нагадаємо, Інна Білоконь багато років виступає разом з Андрієм Данилком і є невіддільною частиною образу Вєрки Сердючки.
Поза сценою вони давно дружать, а сама акторка вже понад два роки насолоджується ще однією важливою роллю – роллю бабусі. І, схоже, вона їй пасує не менше, ніж образ легендарної "мами Сердючки".
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