"Мама" Вєрки Сердючки поділилась кумедним фото своєї внучки: "Я тебе обожнюю"

Акторка Інна Білоконь, яка відома за роллю "мами" Вєрки Сердючки, поділилась фото своєї внучки Вероніки. Про те, що вона вперше стала бабусею стало відомо у квітні минулого року.

Кумедну світлину внучки Інна Білоконь опублікувала у своєму інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.

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На фотографії Вероніка сидить у дитячому кріслі та тримає в руках іграшку. Ймовірно, дівчинка лише поїла, адже у неї брудний ротик.

Я тебе обожнюю, моя любов. Я, як дуринда, все роблю, як ти говориш, я послухляна,

– підписала фото Інна Білоконь.

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