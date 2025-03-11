11 березня, 10:45
"Мама" Вєрки Сердючки поділилась кумедним фото своєї внучки: "Я тебе обожнюю"
Основні тези
- Акторка Інна Білоконь, відома за роллю "мами" Вєрки Сердючки, поділилась фото своєї внучки Вероніки в інстаграмі.
Акторка Інна Білоконь, яка відома за роллю "мами" Вєрки Сердючки, поділилась фото своєї внучки Вероніки. Про те, що вона вперше стала бабусею стало відомо у квітні минулого року.
Кумедну світлину внучки Інна Білоконь опублікувала у своєму інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Венсан Кассель уперше показав сина від моделі Нари Баптисти, яка на 30 років молодша за нього
На фотографії Вероніка сидить у дитячому кріслі та тримає в руках іграшку. Ймовірно, дівчинка лише поїла, адже у неї брудний ротик.
Я тебе обожнюю, моя любов. Я, як дуринда, все роблю, як ти говориш, я послухляна,
– підписала фото Інна Білоконь.
Що відомо вагітність доньки Інни Білоконь
- Нагадаємо, що Яна Макогон – донька Інни Білоконь оголосила про вагітність у березні минулого року.
- У квітні Андрій Данилко повідомив, що Білоконь вперше стала бабусею. Її донька народила дівчинку.
- 5 вересня Яна Макогон похрестила доньку та розсекретила, що її назвали Веронікою.