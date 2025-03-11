Забавную фотографию внучки Инна Белоконь опубликовала в своем инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал.
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На фотографии Вероника сидит в детском кресле и держит в руках игрушку. Вероятно, девочка только поела, ведь у нее грязный ротик.
Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дурочка, все делаю, как ты говоришь, я послушная,
– подписала фото Инна Белоконь.
Что известно беременность дочери Инны Белоконь
- Напомним, что Яна Макогон – дочь Инны Белоконь объявила о беременности в марте прошлого года.
- В апреле Андрей Данилко сообщил, что Билоконь впервые стала бабушкой. Ее дочь родила девочку.
- 5 сентября Яна Макогон покрестила дочь и рассекретила, что ее назвали Вероникой.