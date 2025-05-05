Переможниця "Холостяка-13" натякнула на новий роман після розставання з Тереном
- Інна Бєлєнь, переможниця "Холостяка-13", натякнула на нові стосунки, поділившись фото з чоловіком у сториз.
- На фото вона тримає за руку загадкового чоловіка, Інна не показала його обличчя, але додала синє сердечко.
Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь натякнула, що перебуває у стосунках після розставання з Олександром Тереном. Дівчина заінтригувала підписників новим фото з чоловіком.
Відповідну світлину Бєлєнь поширила в сториз. Повідомляє Show 24.
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Інна Бєлєнь поділилась фотографією, де тримає за руку загадкового чоловіка. Його обличчя дівчина не показала, однак додала до знімка синє сердечко. Наразі вона не розповіла, чи дійсно закрутила новий роман.
До речі, судячи зі сториз переможниці "Холостяка-13", наразі вона перебуває в Харкові. Бєлєнь проживає в Києві, проте доволі часто приїжджає до рідного міста.
Олександр Терен та Інна Бєлєнь розійшлися
Нагадаємо, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь залишилися разом після проєкту "Холостяк". Однак після публічної сварки щодо мовного питання у мережі з'явилися чутки про розставання пари. В інтерв'ю Славі Дьоміну дівчина заявила, що не розуміє людей, "які гонять на російськомовних" – її позиція обурила ветерана війни.
На початку лютого Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання.
Згодом блогерка Олена Мандзюк, якій раніше приписували роман з Тереном, заявила, що після "Холостяка" Інна та Олександр не перебували в стосунках. Водночас Бєлєнь назвала її слова "вигаданою історією".