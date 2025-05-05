Переможниця "Холостяка-13" натякнула на новий роман після розставання з Тереном

Переможниця 13 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь натякнула, що перебуває у стосунках після розставання з Олександром Тереном. Дівчина заінтригувала підписників новим фото з чоловіком.

Відповідну світлину Бєлєнь поширила в сториз. Повідомляє Show 24.

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Інна Бєлєнь поділилась фотографією, де тримає за руку загадкового чоловіка. Його обличчя дівчина не показала, однак додала до знімка синє сердечко. Наразі вона не розповіла, чи дійсно закрутила новий роман.

Інна Бєлєнь натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму

До речі, судячи зі сториз переможниці "Холостяка-13", наразі вона перебуває в Харкові. Бєлєнь проживає в Києві, проте доволі часто приїжджає до рідного міста.

Інна Бєлєнь в Харкові / Скриншот з інстаграму

Олександр Терен та Інна Бєлєнь розійшлися