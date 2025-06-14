Переможниця "Холостяка-13" натякнула на розставання з бойфрендом

Наприкінці травня переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь повідомила, що більше не самотня. Однак вчора волонтерка натякнула, що розійшлась з бойфрендом.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Бєлєнь. Дівчина натякнула, що стосунки завершилися в період, коли вона наважилася на пластичну операцію.

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Днями Інна Бєлєнь повідомила, що зробила пластику грудей та підборіддя. Так, у волонтерки поцікавилися, чому коханий не був поряд з нею в цей період. Дівчина натякнула, що вони більше не разом.

На жаль чи на щастя, саме складні ситуації, як от операції, реабілітація, фізичне виснаження, вразливість дуже чітко показують справжнє відношення. Коли ти не в сукні, не з мейком, не у святковому настрої одразу видно, хто з тобою заради тебе, а не заради картинки,

– відповіла Бєлєнь.

Інна Бєлєнь натякнула на розставання з бойфрендом / Скриншот з інстаграму

Інна Бєлєнь натякнула, що вже холостячка / Скриншот з інстаграму

Проте наразі Інна Бєлєнь офіційно не підтвердила розрив з коханим. Також вона не видалила спільні фото з ним.

Коротко про особисте життя Інни Бєлєнь