Шестимісячній доньці Інни Бєлєнь пророкують ожиріння: як відреагувала переможниця "Холостяка"

Переможниця 13-го сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь розповіла, що незнайомці взялися передбачати, скільки важитиме її донька через 20 років. У відповідь блогерка написала кілька слів самій Кірі – про те, до чиєї думки варто дослухатися, коли вона виросте.

На своїй сторінці в інстаграмі Інна опублікувала чорно-білі світлини зі студійної фотосесії з донькою. У підписі до них вона розповіла, які коментарі про зовнішність Кіри отримує вже зараз, коли дівчинці лише пів року.

Бо, виявляється, тобі може бути всього 6 місяців, а тобі вже пророкують ожиріння через 20 років. Просто тому, що зараз ти маленька булочка. І тут, доню, треба засвоїти одну просту істину: у світі є ідіоти,

– написала Бєлєнь.

Коментарі/ скриншот innka_belen

Інна додала, що такі люди, на жаль, мають доступ до інтернету. За словами блогерки, за непроханими зауваженнями про чужу зовнішність часто стоять власні комплекси коментаторів. Саме про це вона хоче поговорити з Кірою, коли та підросте.

І от чого я хочу тебе навчити, моя маленька Кіро: ніколи не дозволяй чужим комплексам ставати твоїми. Не кожну думку потрібно вислуховувати. Не кожну критику аналізувати,

– звернулася Інна до доньки.

Інна Бєлєнь з донькою / фото innka_belen

Бєлєнь також попросила інших мам змалечку вчити дітей відстоювати власні кордони. Вона хоче, щоб діти знали, що можуть залишити образливе зауваження без відповіді й нічого не доводити незнайомцям. У коментарях під дописом підписники підтримали Інну та побажали Кірі здоров’я.

До речі, ROXOLANA вперше за довгий час замилувала кадрами маленької доньки. Днями зіркова матуся відсвяткувала перший рочок від дня народження донечки Софії та показала дівчинку в затишній домашній атмосфері серед подарунків.



