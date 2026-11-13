Шестимесячной дочери Инны Белень предсказывают ожирение: как отреагировала победительница шоу "Холостяк"

На своей странице в инстаграме Инна опубликовала черно-белые снимки со студийной фотосессии с дочерью. В подписи к ним она рассказала, какие комментарии о внешности Киры получает уже сейчас, когда девочке всего полгода.

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Потому что, оказывается, тебе может быть всего 6 месяцев, а тебе уже предсказывают ожирение через 20 лет. Просто потому, что сейчас ты маленькая булочка. И здесь, доченька, нужно усвоить одну простую истину: в мире есть идиоты– написала Белень.

Комментарии/скриншот innka_belen

Инна добавила, что такие люди, к сожалению, имеют доступ к интернету. По словам блогерши, за непрошеными замечаниями о чужой внешности часто стоят собственные комплексы комментаторов. Именно об этом она хочет поговорить с Кирой, когда та подрастет.

И вот чему я хочу тебя научить, моя маленькая Кира: никогда не позволяй чужим комплексам становиться твоими. Не каждое мнение нужно выслушивать. Не каждую критику анализировать– обратилась Инна к дочери.

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Инна Белень с дочерью / фото innka_belen

Белень также попросила других мам с раннего возраста учить детей отстаивать свои границы. Она хочет, чтобы дети знали, что могут оставить оскорбительное замечание без ответа и ничего не доказывать незнакомцам. В комментариях под постом подписчики поддержали Инну и пожелали Кире здоровья.

Кстати, ROXOLANA впервые за долгое время умилила кадрами своей маленькой дочери. На днях звездная мамочка отпраздновала первый год со дня рождения дочери Софии и показала девочку в уютной домашней обстановке среди подарков.